Los populares europeos invocan el fantasma de la Europa polarizada y fragmentada en Berlín

La capital alemana ha acogido este jueves la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE), en unos momentos en los que La Unión de la Canciller Angela Merkel se encuentra con sus peores encuestas desde que comenzó la contienda electoral. La despedida a la dirigente, que se marchará tras las elecciones que se celebrarán en dos semanas, ha estado marcada por la caída en picado de los democristianos y por la fragmentación de los espacios políticos en Alemania, que solo permitirán, con las encuestas en la mano, una coalición de a tres cuya orientación en el arco político permanece más que abierta.

Merkel aseguró que La Unión, la coalición electoral de su partido CDU con su socio bávaro la CSU, está dando la batalla después de permanecer 16 años en el poder, pero que “la victoria no será automática”. En las últimas semanas, el candidato socialdemócrata Olaf Scholz aparece como favorito en los comicios y el candidato de La Unión, Armin Laschet, no termina de convencer al electorado propio ni a los indecisos del resto de partidos. Merkel fue alabada en los discursos de despedida de sus principales colegas que acudieron a la cita, entre ellos el presidente del PPE en la Eurocámara, Manfred Weber y el canciller austriaco, Sebastian Kurz. La canciller está en estos días haciendo más campaña de lo que tenía pensado en un principio para tratar de salvar los muebles de su partido. El 21 de septiembre estará en Stralsund con Laschet a pie de calle, aunque los analistas creen que no va a determinar el giro en el último momento, ya que la popularidad de Merkel no se transmitirá de forma espontánea al nuevo candidato.

Mientras, el secretario general de la CSU aparecía en el semanario Spiegel criticando a La Unión por haber elegido al candidato Laschet: “Con Markus Söder estaríamos mejor en los sondeos”, en relación al candidato de su partido que se había presentado a candidato y cuya popularidad es mayor que la del socialdemócrata Scholz. Armin Laschet explicó a ese mismo medio en la reunión del PPE que en su partido tiene muchos apoyos, “también el de Markus Söder”, aseguró. Durante su discurso ante sus colegas europeos Laschet advirtió de lo que ven como un peligro para Europa: un gobierno progresista en el que pueda formar parte el partido de La Izquierda (Die Linke). El mandatario austríaco Kurz quiso olvidar los problemas del Banco Central Europeo por un momento para sostener su tesis de que esa opción llevaría a “una Europa de la Deuda”.

Varios de sus colegas expresaron inquietudes similares, como Manfred Weber, que obviando las diferencias estructurales de la UE aseguró que una coalición de esas características “ahondaría las fracturas en Europa”. Weber, al parecer, según informa el Süddeutsche Zeitung, habría renunciado hoy a cambiar a la dirección del Parlamento Europeo para quedarse al frente del grupo parlamentario del PPE. El político de la CSU alabó a Laschet y recordó la importancia de la unión para lograr ganar las elecciones. “La CDU y la CSU están juntas en el mismo barco y luchamos juntos”. Aseguró que ambos partidos quieren “que Armin Laschet sea el próximo canciller”. El aludido aseguró que Europa necesita “una década de modernización”, así como la creación de un “FBI europeo” para combatir el crimen organizado, comentario que ha sido matizado en las redes sociales, ya que Alemania creo una oficina a semejanza de dicho organismo estadounidense y hoy ha sido objeto de la crítica en numerosos medios. Dicha propuesta para Alemania y Europa, será presentada el viernes en la capital alemana por la Ministra de Defensa Annegret Kramp-Karrenbauer junto al Ministro Federal del Interior para la Construcción y la Patria de Alemania, Horst Seehofer.

Europa se juega en las elecciones alemanas la imagen de los partidospopulares y las socialdemocracias. El “modo europeo de vida” que el canciller Kurz decía hoy querer rescatar según el diario Die Presse, debe ser defendido, al más puro estilo identitario.