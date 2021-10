Así es David Govrin, el primer embajador de Israel en Marruecos

El diplomático e investigador David Govrin es, desde el pasado domingo, nuevo embajador –y primero- del Estado de Israel en el Reino de Marruecos. Un hecho al que no puede escatimársele, por tanto, el adjetivo histórico y que se produce diez meses después del anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Rabat y Tel Aviv. En el principio sería un tuit del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump –con otro mensaje aquel día 10 de diciembre del año pasado avanzaría además el reconocimiento por parte de Washington de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental- y menos de dos semanas después, el 22 de diciembre, Marruecos, Estados Unidos e Israel firmarían en Rabat una declaración tripartita presidida por el rey Mohamed VI que sellaría la adhesión de Rabat a los llamados Acuerdos de Abraham.

“Tengo el honor de compartir con mis seguidores y amigos de todo el mundo las noticias de mi nombramiento como embajador oficial del Estado de Israel en Marruecos. En esta ocasión, agradezco a nuestros socios en Marruecos y en el exterior por sus esfuerzos para establecer la paz y la seguridad. Continuaremos nuestro trabajo hacia el desarrollo de las relaciones bilaterales en beneficio de los dos países hermanos”, afirmaba Govrin en su perfil oficial de Twitter este domingo.

Con el nombramiento de Govrin, de 58 años, Israel apuesta por la experiencia y por un perfil académico de especial sensibilidad hacia el mundo árabe. No en vano, el diplomático –que empezó su carrera en el servicio exterior israelí en 1989- fue embajador en Egipto desde 2016 a 2020. Egipto es una de las pasiones de David Govrin. Además, Govrin se desempeñó como primer secretario de la Embajada israelí en El Cairo entre 1994 y 1997. En un video del Ministerio de Exteriores israelí en Youtube el diplomático se expresa con solvencia en árabe dialectal egipcio.

Al margen de su experiencia en la Embajada israelí en Egipto, Govrin sirvió como consejero político en la Misión Permanente de Israel ante Naciones Unidas y como máximo responsable del Departamento sobre asuntos jordanos y como jefe de área en la Oficina de Planificación en el Ministerio de Exteriores, entre otros puestos en la Cancillería de su país.

Govrin, doctor por la Escuela de Estudios Orientales e Islámicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, es además investigador en el Harry S. Truman Institute de la citada institución israelí. Su área de interés principal es el mundo árabe y, en concreto, estudia los cambios políticos y sociales experimentados por la región en los últimos años, de los que ha sido testigo directo. Es autor del libro The Journey to The Arab Spring: The Ideological Roots of the Middle East Upheaval in Arab Liberal Thought (El camino a la Primavera Árabe: las raíces ideológicas del levantamiento en Oriente Medio en el pensamiento liberal árabe), publicado en 2014 en inglés y dos años después en hebreo.

El nuevo embajador de Israel en Marruecos se expresa en árabe literal –lengua que domina- en sus comunicaciones en su perfil oficial de Twitter. En él, el diplomático suele dar cuenta de aspectos variados de la vida cultural y social marroquí, de los avances en las relaciones entre los dos países y de la historia y el patrimonio judío en Marruecos. Recordemos que la comunidad judía de Marruecos fue, hasta la década de los cuarenta del pasado siglo, la más populosa de todo el mundo árabe, con más de 250.000 almas. Como consecuencia de la emigración a Israel de una parte de esa comunidad, en torno a un millón de ciudadanos israelíes tienen raíces familiares marroquíes.

La confirmación de Govrin como embajador de Israel en Rabat se produce algo más de nueve meses después de que el diplomático fuera designado como director de la oficina de enlace –bureau de liaison- del Estado israelí en Marruecos, que fue el paso previo a la apertura de la embajada propiamente dicha. No ha sido la primera, pues entre 1994 y 2000 ya hubo una en Rabat. Recordemos que Marruecos, en los primeros meses de reinado de Mohamed VI, echó el cierre a aquella oficina de cooperación con el estallido de la Segunda Intifada.

El nombramiento de Govrin como embajador israelí en Marruecos culmina casi un año de estrecha cooperación entre los dos países en todos los ámbitos, desde el militar al cultural pasando por el empresarial. La nueva alianza entre Rabat y Tel Aviv apenas ha tenido oposición interna en el país magrebí –cuya opinión pública es profundamente solidaria con la causa palestina-, y su mayor materialización fue una concentración frente al Parlamento en Rabat el pasado mes de mayo. Aunque el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), mayoritario en los distintos gobiernos marroquíes desde 2011 hasta las últimas elecciones generales, ha estado tradicionalmente en contra del acercamiento con Israel, lo cierto es que el ex primer ministro Saadeddine El Othmani firmó el acuerdo de normalización y continuó presidiendo el gabinete hasta la debacle electoral de su formación el pasado 8 de septiembre.

La visita del ministro de Exteriores israelí a Marruecos Yair Lapid –también la primera de la historia- los días 11 y 12 de agosto marcó el principal hito de la nueva etapa en las relaciones bilaterales. La gira sirvió para inaugurar la nueva oficina del enlace israelí en Rabat veinte años después de su cierre. Eso sí, aunque desde febrero de este año Marruecos cuenta con una oficina de estas características en Tel Aviv –dirigida por el diplomático Abderrahim Beyyoud-, Marruecos no cuenta por el momento con embajador en Israel.