Se casan dos jóvenes en una sesión de Zoom sin haberse visto antes por la pandemia del coronavirus

La pandemia del coronavirus provocó muchas tragedias, muertes y restricciones que impidieron reunirse a seres queridos y personas cercanas. Pero también surgieron bonitas historias como la dos jóvenes que, después de meses hablando por redes sociales, se casaron. Aunque todavía no se han visto en persona, ellos creen que después de todas las restricciones, podrán “conocerse”.

Ayse, de 26 años, y Darrin, de 24, se conocieron en Facebook. La pareja entró en contacto a través de un grupo en la popular red social y ella, desde Reino Unido y él, desde Estados Unidos, comenzaron un amor marcado por la distancia. “Es lo más cerca que podemos estar y puede sonar extraño, pero es un gran consuelo”, explicó Ayse a The Sun.

Después de un par de videollamadas, los enamorados incluso dormían en llamada uno con el otro. En mayo de 2021, la pareja dio el siguiente fase en su romance cuando decidieron contraer matrimonio. “Cuando respondió a la llamada parecía muy nervioso, lo cual no era propio de él, pero pronto entendí por qué cuando se arrodilló y me pidió que me casara con él. Cuando Darrin me propuso matrimonio, habló con mi padre de antemano para pedirle permiso, lo cual me pareció muy dulce”.

A través de Zoom, en una ceremonia legal oficiada en el estado de Utah, se dieron el sí quiero. Con las restricciones sanitarias, la pareja espera con ansia verse.