El Instituto Electoral suspende el referéndum para revocar a AMLO

El Instituto Nacional Electoral de México (INE) ha suspendido por falta de fondos el referéndum de mitad de mandato para revocar o ratificar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), previsto para el 10 de abril del próximo año. El Consejo General del INE ha aprobado la cancelación de la consulta en una ajustada votación, seis votos a favor y cinco en contra, hasta que la institución cuente con fondos suficientes para organizar la votación. El consejero del INE, Jaime River, ha explicado que el esfuerzo del ajuste de gasto realizado para impulsar la consulta ha sido “tan insuficiente que nos obliga a tomar previsiones de responsabilidad administrativa y legal”.

El INE argumenta que convocar una consulta con un presupuesto restringido implicaría instalar un número limitado de urnas y casetas electorales. River sostiene que, con los fondos disponibles, realizar la consulta reduciría la representatividad de las votaciones a favor o en contra de que el presidente mexicano concluya su mandato de seis años.

Poco antes de la decisión, AMLO calificó de “chicanadas”, algo hecho sin esmero o sin conocimiento, las intenciones del INE de suspender temporalmente “este método democrático” para decidir su continuidad al frente de México hasta 2024: “La democracia no se agota el día de la elección, pero son muy conservadores los que están en el INE”. AMLO ha asegurado desde su región natal, Tabasco, que “el hito histórico” del referéndum de revocación se iba a realizar según lo previsto porque “los temas se habían resuelto”. El oficialismo ha atacado duramente al máximo órgano electoral. El presidente de partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, ha cargado contra el presidente del INE, Lorenzo Córdova, por este golpe “a la democracia participativa y los derechos políticos” de los mexicanos: “Córdova ha decidido encabezar la oposición al avance democrático de nuestro país”.

La suspensión supone un nuevo frente en las disputas abiertas entre el Gobierno y el Instituto Nacional Electoral (INE). Desde la oposición, el presidente del Partido de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, ha responsabilizado a López Obrador de la falta de recursos del INE y de atacar su autonomía: “Quitan recursos del INE pero quieren que organicen sus caprichos. Acusan de golpe a la democracia cuando ellos han atacado y vulnerado su autonomía”. El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, ha apoyado la suspensión de la consulta ya que lo considera “una farsa” por cómo está planteada. En septiembre, el Senado aprobó la pregunta: “¿Está de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”. Si su continuidad es rechaza por mayoría absoluta, AMLO deberá abandonar la Presidencia y convocar elecciones en un plazo de 30 días.

¿Está de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

Pese a los problemas técnicos que alega el INE, AMLO considera que lo importante es realizar la consulta en las condiciones que sea posible: “El Poder Judicial ha decidido que debe realizarse la consulta. Lo demás no deja de ser secundario. Si tienen dinero o no tiene dinero, si van a poner suficientes o pocas casillas. Aquí el tema de fondo es que se va a establecer el presidente histórico lo quieran o no lo quieran, de que el pueblo va a ejercer su derecho a la revocación de mandato”.

AMLO ha zanjado: “El pueblo que es soberano pone y quita”.

El catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rodrigo Peña, explica a LA RAZÓN las razones de que el presidente mexicano fomente una votación en la que se arriesga a perder la Presidencia. El académico remarca que “AMLO apuesta por el referéndum revocatorio para mantener movilizadas a sus bases y continuar su estrategia de polarización entre los ‘liberales y conservadores corruptos’, como suele definirlos AMLO, y quiénes están con el pueblo”.