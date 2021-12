El consejo que Piñera le dio a Boric en una llamada que escuchó todo Chile

Es tradición en Chile que el presidente saliente haga una llamada telefónica al ganador de las elecciones. La historia se repitió este domingo cuando el conservador Sebastián Piñera llamó al izquierdista Gabriel Boric, flamante vencedor de las elecciones presidenciales, para felicitarle. Esto es algo normal en muchos países. Lo que resulta novedoso en el caso chileno es que la llamada se retransmite en directo y todos los ciudadanos pueden escuchar la conversación.

Anoche, Piñera estuvo hablando con Boric durante tres minutos y 45 segundos en una videoconferencia histórica que se retransmitió en la televisión y que reproducimos a continuación, en la que el mandatario conservador le dio un consejo que Boric no olvidará nunca. El presidente electo asumirá el cargo el 11 de marzo y hoy está previsto que se reúna con Piñera para mantener un desayuno como es habitual el día después de cada elección entre el dirigente saliente y el entrante.

Piñera: Quiero desearle el mayor de los éxitos en su gobierno. Votaron más de ocho millones de personas, Gabriel, una de las más grandes participaciones ciudadanas en mucho tiempo. Así que la democracia cumplió y los chilenos han dado un nuevo ejemplo de democracia. Usted fue parte de esto, lo felicito.

Boric: Muchas gracias Presidente, es un honor para mí poder hablar con usted y por este medio también dirigirme a todos los chilenos y chilenas que en este momento nos están escuchando, y quiero que sepa usted y sepa nuestra gente que voy a dar lo mejor de mí para estar a la altura de este tremendo desafío y de que nuestro país saca lo mejor de sí cuando nos unimos en pos de los grandes desafíos, y ahí va a ser mi línea de acción y le agradezco también el llamado, me parece importante respetar las tradiciones republicanas. Recibí también el llamado del candidato José Antonio Kast, cosa que me parece que habla muy bien de chile, habla muy bien de nuestra democracia, es algo que tenemos que mantener, reforzar y cuidar entre todos y todas.

Piñera: Gabriel, comparto plenamente sus palabras y la historia nos ha enseñado que cuando recorremos los caminos de la unidad, de la paz, los caminos del diálogo, de la colaboración y de los acuerdos, a Chile y a los chilenos les va bien. Y cuando nos dividimos en guerras y entre nosotros mismos las cosas siempre terminan mal. Quiero decirle que todo Chile espera, los que votaron por usted, los que votaron por José Antonio Kast, todos esperamos que tenga un muy buen gobierno para Chile y para los chilenos y estoy seguro que usted va a entregar lo mejor de sí mismo, y cuando uno se sienta en el sillón de O´Higgins, la verdad es que uno siente una gran responsabilidad, es un gran honor y una gran responsabilidad, a usted le va a tocar sentir ese honor y esa responsabilidad a partir del 11 de marzo y va a contar con nuestra total y contributiva colaboración.

El presidente electo Gabriel Boric FOTO: Elvis González EFE

Gabriel: Yo voy a ser el presidente de todos los chilenos y chilenas, de quienes votaron por mí, de quienes no lo hicieron y de quienes no fueron a votar, porque creo que es importante en este momento que desde la primera magistratura seamos capaces de buscar interpretar a todo Chile y para eso hay que entender que los acuerdos tienen que ser con la gente, tienen que ser con los chilenos y chilenas y no solamente entre cuatro paredes y a eso nos vamos a dedicar con mucho esfuerzo recorriendo el país. Muchas gracias Presidente por la llamada, que vivan las instituciones republicanas y que viva Chile.

Piñera: Oiga.. usted, Gabriel, va a ser uno de los presidentes más jóvenes de los últimos tiempos y unos siempre tiene que saber combinar la fuerza, el idealismo y el espíritu de la juventud con la prudencia y la experiencia de las canas, así que quiero invitarlo mañana a que tengamos una reunión de trabajo para que podamos conversar sobre temas muy importantes para Chile.

El presidente chileno, Sebastián Piñera FOTO: Presidencia de Chile EFE

Boric: Por supuesto que nos reuniremos Presidente, hay mucho que hacer en este proceso de transición, que sea de manera limpia y respetuosa para todos y por el bienestar de los chilenos, así que ahí voy a estar para poder trabajar por nuestro pueblo de Chile. Un abrazo y…

Piñera: (interrumpe) Oye, realmente, algo que le digo a los presidentes electos en muchas partes del mundo: que aproveche muy bien este tiempo, entre hoy día y el 11 de marzo, porque van a ser los mejores días, gobernar es muy difícil y usted lo sabe, y sáquese una foto cuando entre a La Moneda y sáquese una cuando salga para que vea que este trabajo duro y difícil, pero que vale la pena y es maravilloso

Boric: Lo sé, espero que lo hagamos mejor. Vamos a dar lo mejor de lo nuestro. Saludos.

Piñera: gracias, Gabriel.

Boric: Muchas gracias, Presidente.