El peligroso “aterrizaje de panza” de un caza F-35 averiado en Corea del Sur que asombra a los expertos

No hay pruebas más difícil para un piloto que un aterrizaje de emergencia. Y más cuando el aparato es un avión de combate F-35A como le sucedió a un piloto de la Fuerza Aérea de Corea del Sur. Según ha informado el Ministerio de Defensa de este país, uno de sus pilotos tuvo que realizar un aterrizaje de panza cuando se percató de que el tren de aterrizaje fallaba. Los expertos consideran esta operación sin precedentes casi como una hazaña.

“El avión llevó a cabo una operación de emergencia porque el tren de aterrizaje no se desplegó. Esto significa que el avión hizo el aterrizaje vertical”, afirmó un oficial militar surcoreano, que no confirmó si el avión sufrió algún daño en el incidente. Según las fuentes citadas por la agencia Yonhap, el fallo se produjo debido a problemas electrónicos del F-35, cuyo valor estimado es de 135 millones de dólares (unos 120 millones de euros).

El “aterrizaje de panza o aterrizaje con tren plegado” se produce cuando un avión toma tierra sin el tren de aterrizaje, por lo que el piloto tiene que completar la operación con el avión tocando el suelo directamente, con su “panza”, lo que suele acabar en accidente, incendio y con el aparato seriamente dañado. Los expertos señalan que para evitar estas consecuencias, el avión debe de estar durante el aterrizaje lo mas recto y nivelado posible y llevar una velocidad que se pueda controlar.

“Un aterrizaje de emergencia en el F-35 puede ser bastante difícil y peligroso debido al ángulo de ataque que tiene la aeronave al acercarse al aterrizaje”, dijo David Cenciotti, exoficial de la fuerza aérea italiana y editor del blog The Aviationist.

“El F-35 aterriza muy rápido. No es un F-16, 18 o 111″, dijo Peter Layton, un ex oficial de la fuerza aérea australiana citado por la CNN refiriéndose a aviones militares más antiguos y menos sofisticados que el F- 35. “Estoy muy sorprendido de que los sistemas de cambio de marcha de emergencia no funcionaran o no se usaran”, añadió. Layton también se mostró sorprendido de que el piloto surcoreano no se eyectara, “pero claramente hicieron lo correcto”, dijo.

Tanto la Fuerza Aérea del Corea del Sur como el consorcio estadounidense Lockheed Martin, fabricante del avión, abrirán una investigación sobre el extraño incidente que ha sufrido este caza de quinta generación que no ha dejado de dar problemas desde su puesta en marcha.

Corea del Sur recibió su primer F-35 fabricado en Estados Unidos en 2019 dentro de un pedido de inicial de 40 aviones monomotor. El F-35 es uno de los cazas más caros y actualmente está integrado de las Fuerzas Armadas de países como Japón, Reino Unido, Australia, Italia, Noruega, Países Bajos e Israel, además de Estados Unidos.

La historia reciente de los F-35 está plagada de fallos. La web F-16.net ha contabilizado al menos ocho incidentes relacionados con este avión de combate. El más reciente y sonado a la vez se produjo en noviembre, cuando un F-35 se estrelló en el mar Mediterráneo desde el portaaviones HMS Queen Elizabeth mientras realizaba un vuelo de rutina. El piloto logró eyectarse, pero el avión acabó en el fondo del mar.

Su fabricante, la compañía estadounidense Lockheed Martin, asegura que el F-35 es el avión de combate “más letal, con capacidad de supervivencia y conectado del mundo, lo que brinda a los pilotos una ventaja contra cualquier adversario y les permite ejecutar su misión y regresar a casa a salvo”.