Los antivacunas celebran la muerte de David Sassoli

La triste noticia de la muerte del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha llevado a centenares de internautas a aprovecharla para difundir teorías de la conspiración y propaganda antivacunas. Negacionistas de la pandemia de coronavirus, antivacunas, libertarios y euroescépticos se han unido para lanzar mensajes sobre la supuesta muerte del periodista italiano por tener la cartilla de vacunación en orden.

Ya el lunes, cuando se informó de su ingreso en el hospital desde el 26 de diciembre, tanto en los comentarios de las noticias al respecto como en redes sociales se comentaba (la mayoría usuarios anónimos, pero otros con nombre y apellido) que le habían hospitalizado después de recibir la tercera dosis de la vacuna e increpaban a medios y periodistas por no ponerlo u ocultarlo en sus piezas.

Hoy, la causa de su muerte se ha convertido en un tema de debate en redes sociales y una vez más, en los comentarios a la noticia de su fallecimiento. Incluso había quien se alegraba de contar con la muerte de alguien “tan importante” por la vacuna. Hasta tal punto han llegado las conspiraciones y teorías sobre su supuesta verdadera muerte que la agencia EFE, a través de su departamento de verificación, ha tenido que lanzar un teletipo titulado: “El presidente de la Eurocámara no ha muerto por la vacuna contra la covid-19″.

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, fallecido este martes, no ha muerto por un efecto de la vacunación de la covid-19 , como afirman mensajes viralizados, sino por una disfunción que no puede ser causada por este tipo de fármaco, explican los expertos consultados.

Había recibido la pauta completa de vacunación contra la covid-19 antes del verano, pero no llegó a ser inoculado con una tercera dosis, informaron a EFE fuentes del Parlamento Europeo.

En todo caso, las vacunas de la covid-19 “claramente no” pueden producir, alterar, debilitar o destruir el sistema inmunitario, subraya a EFE Jaime Pérez, miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Vacunología (AEV), quien cree que no hay ningún fundamento para relacionar la muerte de Sassoli con estos fármacos.

Tampoco la alteración o la destrucción del sistema inmunitario se encuentran entre los posibles efectos secundarios de los preparados autorizados por la Comisión Europea y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), que monitoriza constantemente la posible aparición de efectos adversos de las vacunas.

A lo largo de la jornada de luto, en Twitter se han podido leer mensajes en francés, italiano, inglés o español como: “Sassoli, muerto por la vacuna. Que tiemblen los políticos! o “Ha fallecido por la vacuna. Estoy preocupado por mis familiares y amigos”.

Así, en la misma web de LA RAZÓN se puede leer lo que opina “Kalimotxo” a la noticia sobre la muerte de Sassoli: “No aparecen por ningún lado las palabras coronavirus ni vacuna, aunque estoy convencido que su fallecimiento tiene que ver con esas dos palabras. Pero queda mejor poner “disfuncion del sistema inmunologico”.

Por su parte, Álvaro señaló que: “¿Investigarán si la causa del fallecimiento se debe a la vacuna?¿Cuánta gente no famosa está cayendo por los efectos secundarios de las vacunas? No os preocupéis porque no lo van a hacer. Las vacunas son sagradas y el que las ataque es un anti vacunas, un insolidario y se le debe perseguir”

FuerafuerosdeEspaña indica que “No han dicho que estuviese “vacunado” por lo que clarísimamente se deduce que lo estaba”.

También en los comentarios se usaba el término “repentitis” una palabra que acostumbran a utilizar cada vez que fallece alguien que estaba vacunado con las tres dosis de la vacuna o los recién vacunados.

Para resumir, los últimos meses del político socialdemócrata italiano han estado marcados por sus problemas de salud. En septiembre contrajo una neumonía, Legionella. En aquel entonces le hicieron las pruebas de coronavirus y dio negativo. Estuvo ingresado en Estrasburgo, una de las sedes de la Eurocámara, para después recuperarse en Italia, su país natal. En noviembre volvió al frente del Parlamento Europeo, hasta que el 26 de diciembre tuvo que volver a ser hospitalizado. Ayer se difundió la información por primera vez y hoy ha fallecido.

Con todo, EFE insiste: es falso que Sassoli recibiera una dosis de alguna de las vacunas de la covid-19 poco antes de morir y que estos fármacos puedan ocasionar una disfunción del sistema inmunitario, causa de la muerte del político italiano