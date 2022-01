via REUTERS

Ante los nuevos y viejos desafíos a los que se enfrenta la Alianza Atlánica, preguntamos a Gorana Grgic, investigadora del Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sídney. Para la experta, la escalada de tensión pone de manifiesto “la importancia del principio de disuasión colectiva y defensa del espacio euroatlántico”.

¿La nueva amenaza rusa hace que la OTAN sea más necesaria ahora que hace diez años?

La actual escalada de tensión pone de manifiesto la importancia del principio de disuasión colectiva y defensa del espacio euroatlántico. Ciertamente, la espiral negativa de acontecimientos de la última década ha hecho aún más relevante este concepto central de la existencia de la OTAN.

¿Integrará la OTAN a países como Suecia y Finlandia? ¿Y a Ucrania a largo plazo?

En cuanto a la postura declarativa, la «política de puertas abiertas» de la OTAN, que se basa en el artículo 10 del Tratado de Washington y que establece que la adhesión está abierta a cualquier «Estado europeo que esté en condiciones de promover los principios de este Tratado y de contribuir a la seguridad del área del Atlántico Norte» no excluye la oportunidad de que cualquiera de estos Estados se incorpore a la alianza. Sin embargo, estas decisiones dependen de la voluntad soberana de estos Estados. No creo que Suecia o Finlandia estén jugando con esta idea dada su historia y su situación geográfica, pero hemos visto cómo han intensificado su cooperación con la OTAN en los últimos años como consecuencia de la creciente asertividad de Rusia. Ucrania, por supuesto, se encuentra en una posición totalmente diferente y no creo que su adhesión esté sobre la mesa a corto o medio plazo.

¿Está a favor de que Europa cree una organización militar? ¿Sería compatible con la OTAN?

La Unión Europea se ha vuelto mucho más seria en sus debates y en la implementación de políticas que van hacia el camino de la autonomía estratégica. Algunos Estados miembros clave, como Francia, están abogando abiertamente por ello. En 2022, tanto la UE como la OTAN renovarán sus principales documentos estratégicos: la UE adoptará su primer análisis común de amenazas en una Brújula Estratégica en marzo, mientras que la OTAN desvelará el nuevo Concepto Estratégico por primera vez en una década en una cumbre en Madrid en junio. La colaboración entre ambos tiene un amplio margen: sanciones, creación de capacidades, ayuda al desarrollo, convergencia normativa, creación de resiliencia y ciberseguridad.