La Eurocámara elige a la conservadora Roberta Metsola nueva presidenta

La eurodiputada maltesa del Partido Popular Europeo Roberta Metsola acaba de convertirse en la tercera mujer en ostentar la presidencia del Parlamento Europeo tras Simone Veil (1979-82) y Nicole Fontaine (1999-2002). La eurodiputada ha sido elegida en la primera vuelta sin grandes dificultades, ya que se ha impuesto por 458 votos

Metsola, quien hoy precisamente cumple 43 años, estudió Derecho en la Universidad de Malta y fue una de las primeras alumnas en su país –que entró en el club comunitario en 2004- en formar parte del programa de intercambio estudiantil Erasmus en Rennes (Francia). Tras licenciarse, realizó un master en Estudios Europeos en el Colegio de Europa, institución que supone la cantera de muchos altos funcionarios comunitarios. Su vocación política es temprana ya que durante su época estudiantil fue secretaria general de la organización de Estudiantes Demócratas Europeos (EDS), afiliado al Partido Popular Europeo.

Ha trabajado en el Representación Permanente de su país ante las instituciones europeas y también como asesora legal de Catherine Ashton, la primera Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad.

En 2013 consiguió un escaño en el Parlamento Europeo y desde noviembre de 2020 ha sido vicepresidenta primera de la Eurocámara hasta que la muerte imprevista el pasado 11 de diciembre de David Sassoli la convirtió de manera interina en Presidenta del Parlamento cuando ya era la favorita para sucederle durante la segunda mitad de la legislatura.

Durante su periodo como eurodiputada, Metsola se ha distinguido por sus posiciones progresistas dentro del Partido Popular Europeo en ámbitos como la inmigración o los derechos LGTBI. Esto ha hecho que sea considerada una candidata de centro que puede aunar voluntades en un hemiciclo europeo tan fragmentado como el actual en el que populares y socialistas por sí solos ya no gozan de mayoría absoluta y deben apoyarse para llegar a acuerdos en los liberales y los verdes. A pesar de esto, la izquierda europea no le perdona su posición contraria al aborto. En todas las resoluciones de la Eurocámara sobre este tema ha votado en contra. Una postura que no sorprende demasiado en su país, dónde la interrupción del embarazo es ilegal y la prohibición al aborto es un tema que es compartida por prácticamente todo el espectro político.

Metsola ha sido elegida en un clima de luto tras la abrupta muerte de Sassoli y después del pacto refrendado ayer entre populares, socialistas y liberales. Durante las negociaciones de altos cargos en julio de 2019, socialistas y populares negociaron que la segunda mitad de la legislatura la Presidencia de la Eurocámara perteneciera a la familia popular. Tras la victoria en las elecciones alemanas, los socialistas europeos barajaron presentar su propio candidato –incluso se llegó a apuntar a la continuidad de David Sassoli quien parecía haberse recuperado de sus problemas de salud- pero las reticencias de los liberales de Renew Europe a esta opinión hicieron que fuera imposible el acuerdo y los socialistas europeos hayan acabado apostando por la estabilidad institucional.