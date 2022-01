Vishal Garg, el CEO que echó a 900 empleados en una reunión por Zoom, está de vuelta

El fundador de Better.com, Vishal Garg, quien despidió el pasado 1 de diciembre a 900 trabajadores en una videollamada por Zoom, se ha reincorporado como jefe principal de la firma hipotecaria estadounidense tras tomarse un “tiempo libre para reflexionar sobre su liderazgo”.

“Si estás en esta llamada, eres parte del desafortunado grupo que está siendo despedido”, fue la frase que utilizó Garg para despedir a unos 900 empleados en la reunión virtual. Sin embargo, el CEO anunció este martes a través de una carta que regresaba a su puesto de trabajo después de un tiempo dedicado a considerar “el líder que quería ser”.

“Entiendo lo difíciles que han sido estas últimas semanas. Lamento profundamente la angustia, la distracción y la vergüenza que han causado mis acciones”, explicó en su correo electrónico y que recoge ‘The Wall Street Journal’. “He pasado mucho tiempo pensando en dónde estamos como empresa y el tipo de liderazgo que Better necesita... y el líder que quiero ser”, agregó Garg.

Todavía no está claro cuándo volverá a comenzar con sus “tareas de tiempo completo” y qué ha hecho durante todo este tiempo fuera para cambiar su estilo de liderazgo. No obstante, la compañía planea contratar a nuevos ejecutivos.

Y es que después de los despidos por una llamada de Zoom, Garg adoptó un tono agresivo cuando acusó a los empleados de desperdiciar el tiempo y les indicó al resto del personal que no se les permitiría fallar dos veces. “Se te animará a fallar una vez. Pero no se permite fallar dos veces. No será aceptable no cumplir con los plazos”, aseguró en una reunión digital en diciembre.

Posteriormente, el polémico CEO atacó a los empleados despedidos en la publicación de un blog por ser tan “vagos”. “¿Saben que al menos 250 de las personas despedidas trabajaban un promedio de dos horas al día mientras registraban más de ocho horas al día en el sistema de nómina?. Te estaban robando a ti y también a nuestros clientes que pagan nuestras facturas. Edúquense”, puntualizó Garg.

Más tarde, el fundador de Better.com se disculpó por las acciones que tomó como director ejecutivo y decidió ausentarse por un tiempo. “Quiero disculparme por la forma en que gestioné los despidos la semana pasada”, escribió Garg en una carta dirigida a los empleados y que fue publicada también en la página web de la compañía en diciembre.

“No pude mostrar la cantidad adecuada de respeto y aprecio por las personas afectadas y por sus contribuciones a Better. Soy dueño de la decisión de llevar a cabo los despidos, pero al comunicarlo metí la pata en la ejecución. Al hacerlo, te avergoncé”, sentenció. Su nota continuaba así: “Me doy cuenta de que la forma en que comuniqué esta noticia empeoró una situación difícil. Lo siento profundamente y me comprometo a aprender de esta situación y hacer más para ser el líder que esperan que sea”.

Garg se desprendió de todo el equipo de diversidad, equidad e inclusión de la compañía, que se ocupa de las quejas sobre racismo y sexismo en la empresa, y desde entonces tres altos ejecutivos han renunciado voluntariamente. Better.com utiliza las nuevas tecnologías para hacer que el proceso de compra de una vivienda sea más rápido y eficiente.