LA FALSA CARTA DE DESPEDIDA DE MAURICIO LEAL

“Los amo pero este dolor me mata cada vez más viví hasta donde pude pero no doy más las responsabilidades, la traición de mis peluqueros y amigos todos en contra mía, no les importas sino sacar algo siempre, no puedo con más perdonenme y a todas las personas que creen en mí las cuales me dieron todo en lo económico y en mi vida profesional, me encanta el lujo pero de nada me sirve si no disfruto nada doy gracias a Dios por las bendiciones económicas y el placer que sentí cuando apoyé y ayudé a tanta gente sobre todo en pandemia pero no saben las veces que pence en quitarme la vida fueron muchas en la peluquería, muchas veces pensé en tirarme por el balcón pero solo pensaba en mi mamá y no lo asía pero ahora me la llevo conmigo, ella no soportaria estar sola caería en depresión y en el alcohol mas que nunca y volveria con el guey de Audi y no moriría en paz perdoneme madre pero siempre juntos hasta en el cielo porque allí estaremos hemos sufrido mucho perdón por mis rabias y el mal trato que recibieron en La Pelu pero creanme es el efecto de los medicamentos sin ellos no vivo solo llego a casa todos los dias pensando en morirme aunque con mis lujos y mi sonrisa hipocrita no lo demuestre pero cada vez que me preguntan si estoy bien digo que feliz pero por dentro muerto....una vez mas perdon espero mi vida sea digna de admirar y publicar algun dia estoy frente a mi madre y no muero aun que dolor tomo pastillas y tampoco ... que duro este perdon perdon solo yo lo he sufrido”.