La batalla de los pescadores irlandeses contra los buques de guerra de Putin

via REUTERS

Si hay una característica que define a los pescadores es el tesón. De ahí que se hayan atrevido a emprender una lucha contra un gigante armado, ni más ni menos que Rusia.

En plena escalada de tensión en la frontera con Ucrania, Rusia anunció que su Armada iba a realizar una serie de ejercicios en los que participarían todas sus flotas, desde el Pacífico hasta el Atlántico, en lo que constituía la última demostración de poderío militar ruso durante el enfrentamiento con Occidente.

Al suroeste de Irlanda, en aguas internacionales del mar de Irlanda, tendrán lugar unas maniobras navales rusas que han puesto en alerta a los pescadores del país. Las aguas son internacionales pero se realizarán en la Zona Económica Exclusiva de Irlanda. Los ejercicios comenzarán a principios de febrero. La industria pesquera se queja de los daños medioambientales y las graves consecuencias que pueden tener estos “juegos de guerra” en una de las zonas marinas que son clave para los pescadores irlandeses.

Imagen tomada de un vídeo distribuido por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso muestra un barco de la Armada rusa preparándose para participar en ejercicios en el Mar Negro, en Sebastopol, Crimea FOTO: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S EFE

Este lunes, el ministro de Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, confirmó que Rusia les había notificado los ejercicios. Coveney añadió que no eran bienvenidos.

“No tenemos poder para evitar que esto ocurra, pero ciertamente he dejado claro al embajador ruso en Irlanda que esto no es bienvenido. No es el momento de aumentar la actividad militar y la tensión”, reconoció Coveney en declaraciones recogidas por Reuters.

La isla de la Unión Europea apenas llega a los 5 millones de habitantes, mientras que en Rusia, son más de 144 millones de habitantes.

Sin embargo, los pescadores irlandeses han ido más allá para evitar estas maniobras rusas en su zona de pesca. Algunos en el gremio hasta han propuesto disuadir con sus barcos a los buques de guerra rusos.

Según la prensa local, hasta 60 pesqueros irlandeses tienen previsto faenar en la zona próxima a los ejercicios militares rusos.

El 1 de febrero se abre la cuota de pesca de los langostinos, y los planes de los arrastreros pesqueros -si el tiempo lo permite- es faenar allí.

“Si entran en contacto con nosotros, son ellos los que ponen en peligro a los barcos irlandeses con sus acciones”, aseveró a RTÉ Patrick Murphy, director general de la Organización de Productores Pesqueros del Sur y el Oeste de Irlanda.

Representantes de la industria pesquera irlandesa, Brendan Byrne (izq.), director general de la Asociación de Procesadores y Exportadores de Pescado de Irlanda (IFPEA), y Patrick Murphy, director general de la Organización de Productores de Pescado del Sur y el Oeste de Irlanda (ISWFPO), sostienen una carta de gestión de la pesca frente a la embajada rusa en Dublín, antes de una reunión con el embajador ruso FOTO: DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press

El Departamento de Transporte había emitido un aviso marítimo donde informaba a todos los marinos sobre los ejercicios militares rusos que tendrán lugar a partir del jueves 3 de febrero, durante cinco días.

Desde Moscú aseguraron que las maniobras incluían artillería naval así como el lanzamiento de misiles.

De ahí que el Departamento de Transporte dijo que fue informado del ejercicio por la Autoridad de Aviación de Irlanda, que fue contactada por la Federación Rusa.

En el aviso a los marinos irlandeses se detalla la ubicación de la actividad y dada la naturaleza de las maniobras y la presencia de las fuerzas navales “se advierte a los buques y a las tripulaciones de los graves riesgos de seguridad en la zona de operaciones y que deben evitar la zona”, recoge el medio irlandés RTÉ.

Murphy aseveró que dicho aviso no les ordena abandonar la zona, pero pone en duda la validez del seguro de sus barcos y se aconseja a comprobar con sus aseguradoras la situación.

Tras armar mucho ruido durante la semana, representantes de la industria pesquera han logrado reunirse hoy con el embajador ruso Yury Filatov en Dublín.

Tras la reunión, Brendan Byrne, de la Organización Irlandesa de Exportadores y Procesadores de Pescado, aseguró que había lugar para la coexistencia en la zona en la que se lelvarán a cabo los ejercicios militares. Según recoge la cadena RTÉ, los representantes del sector pesquero irlandés esperan que prevalezca el sentido común, antes de las maniobras militares previstas a 260 km de la costa suroccidental del país.

Byrne reconoció que mantuvieron una reunión de unos 50 minutos con el embajador, del que se quedó impresionado por su “riqueza de conocimientos” ante esta compleja situación.

Asimismo, Michael Creed, ex ministro de Agricultura y Marina, ha explicado que la situación no puede separarse del contexto global más amplio, que es la crisis ucraniana, y señaló que es la primera vez que Rusia hará maniobras navales en la zona, en un intento deliberado por parte de los rusos de provocar.