El embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, ya ha vivido, al frente de la legación diplomática en Madrid, la anexión de Crimea en 2014. Es más, reconoce que en aquel entonces, «las democracias occidentales tenían que haber actuado con firmeza y contundencia cuando aparecieron los primeros indicios de que Rusia estaba lista para violar el derecho internacional».

¿Se temen una invasión en territorio ucraniano?

Ucrania fue agredida por Rusia mucho antes, en 2014, primero en Crimea y luego en las regiones de Donetsk y Lugansk. Todos recordamos la tragedia del vuelo MH17 derribado en 2014 por el misil ruso que acabó con la vida de 298 personas. La agresión armada rusa contra Ucrania ha causado la muerte de 14.000 personas.

¿Servirán de algo las cartas en respuesta a las demandas de Rusia?

Estados Unidos y la OTAN rechazaron las demandas de Rusia de frenar la ampliación de la Alianza, puesto que Rusia no puede dictar a otros países cuál tiene que ser su política exterior o sus alianzas internacionales. En repetidas ocasiones nuestros socios han reiterado que ningún tema relacionado a la seguridad de Ucrania y Europa debe tratarse sin Ucrania y la UE, y lo que exige Rusia es inadmisible y contradice los principios del derecho internacional. Con la concentración masiva de las tropas rusas y demandas de antemano inaceptables Rusia recurre a una retórica beligerante, utilizando el comportamiento de un terrorista, diseminando un clima de zozobra. Hay que recordar que la agresión rusa va mucho más lejos de solo Ucrania, siendo un problema para el sistema de seguridad europeo y euroatlántico. No podemos permitir que los apetitos del Kremlin crezcan. Bajo estas circunstancias es importante mantener firmeza, guardando la unanimidad transatlántica en cuanto a la disuasión de Rusia y la respuesta a su comportamiento agresivo debe ser contundente. Ucrania está preparada para cualquier eventualidad. Pero la respuesta a su pregunta hay que buscarla en Moscú.

¿Están las Fuerzas Armadas de Ucrania mejor preparadas hoy que en 2014?

Tras las primeras fases del conflicto con Rusia en 2014-2015, Ucrania reforzó y modernizó sus Fuerzas Armadas El Ejército ucraniano está mucho más preparado, entrenado y motivado, para defender el territorio nacional. Hace exactamente un año, su periódico publicó la lista de Global Fire Power de los ejércitos más poderosos del mundo. Según este informe, Ucrania se situaba en el puesto 25º. Un año después hemos subido al 22º. No olvidemos que desde hace ocho años, las FF AA de Ucrania se enfrentan a una de las mayores potencias militares.

Comparativa de fuerza militar Rusia-Ucrania FOTO: T. Nieto

¿Qué países les han enviado ya ayuda?

Ucrania, para incrementar sus capacidades de defensa, recurre a las experiencias de otros países. El 1 de enero de 2022 entró en vigor la Ley de Ucrania «Sobre las bases de resistencia nacional». De acuerdo con el acta, en Ucrania se crean las Fuerzas de la Defensa Territorial, unidades que serán compuestas por reservistas de cada región. Cuanto más fuerte sea Ucrania en términos económicos y militares, menos ganas tendrá Rusia de continuar su política beligerante contra mi país. Por eso, agradecemos a nuestros aliados y a la UE por un constante apoyo, inclusive en lo que se refiere al aumento de las capacidades defensivas del Ejército ucraniano. En caso de Rusia, como muestra la historia, buenas intenciones de dialogar siempre deben ser acompañadas con las medidas de contención.

¿Cree que si Occidente hubiera sido más claro y drástico con Rusia tras la anexión de Crimea en 2014, hoy no se estaría repitiendo un escenario similar?

Estoy sumamente convencido de que las democracias occidentales tenían que haber actuado con firmeza y contundencia cuando aparecieron los primeros indicios de que Rusia estaba lista a violar el derecho internacional. En 2008 Rusia invadió Georgia y ocupó sus territorios. Testando la debilidad de Occidente y viendo su prácticamente impunidad tras la ocupación de Crimea y de ciertas áreas de las regiones de Lugansk y Donetsk, el régimen de Putin ha aumentado sus exigencias. Me gustaría creer que Occidente ha sacado conclusiones y su respuesta, en caso de nueva invasión rusa, fuese contundente y unánime.

SERHII POHORELTSEV, EMBAJADOR DE UCRANIA FOTO: Alejandro Olea La Razón

¿Por qué parece que el presidente Vladimir Putin está obsesionado con Ucrania?

Creo que la clase política rusa se siente insegura y vulnerable en cuanto a su identidad nacional. Los artículos pseudo-históricos que Putin publica no dejan lugar a duda de que Rusia sufre los dolores fantasma. Rusia pretende ser un estado milenario, pero sin raíces históricos en Kiev no puede ni demostrarlo ni serlo. Por eso niega rotundamente la identidad ucraniana. Por otro lado, a lo largo de los últimos tres siglos desde mediados del XVI, los ucranianos, como la sociedad más móvil, en gran parte fueron artífices del Imperio Moscovita. Con Ucrania, Moscovia fue una potencia euroasiática. Sin Ucrania, Rusia se convierte en un estado regional, asiático. No olvidemos que, según las declaraciones de Putin hechas en 2007 en la conferencia de seguridad de Múnich, el colapso del imperio soviético fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. De ahí es fácil deducir que Putin considera su misión histórica en restablecer este imperio, una tarea que se ve imposible sin la incorporación de Ucrania. Ucrania sirve de ejemplo de que en el espacio post-soviético se puede construir a una sociedad democrática y libre. El Kremlin ha fracasado en su política en cuanto a Ucrania, puesto que la mayoría de los ucranianos ven su futuro en la Unión Europea y la integración en la OTAN.

¿Cómo está el sentimiento a favor de la UE y la OTAN en la actualidad?

Por paradójico que parezca, tras invadir Ucrania en 2014, Rusia consolidó la opinión pública ucraniana en cuanto a la integración en la OTAN y la UE. Según algunos datos de los últimos sondeos la mayoría de los ucranianos apoya la adhesión de Ucrania a la UE, que alcanza 78% de los que tomarían parte en un eventual referéndum, y a la OTAN (70% de apoyo respectivamente).

En cuanto a España, cómo valora la división interna que hay en el Gobierno español. ¿Se sienten respaldados?

A lo largo de los últimos años los Gobiernos de España, independientemente de la orientación política, han demostrado su fuerte apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, Crimea incluida, así como su compromiso con la Alianza Atlántica en lo que se refiere a la defensa de sus socios en el flanco este.

Agradecemos a España por esta posición firme y clara.