¿Quien será el sucesor de Hashimi al frente del Estado Islámico?

No tardará en conocerse, pero, de momento, es una incógnita. El nombre del sucesor de Ibrahim Hashimi al frente del Estado islámico (Isis, Daesh). Será alguien de su entorno con el suficiente conocimiento del funcionamiento de la organización criminal porque la autoridad, en un grupo en el que las decisiones de los jefes no se discuten porque son casi “divinas”, no ofrece mayores problemas. En cuanto se sepa su nombre, las distintas “wilayas” (franquicias) prestarán juramento de fidelidad y a seguir matando y destruyendo en nombre de Alá.

Muerto, por voluntad propia, Hashimi, el personaje más conocido por sus sermones es el portavoz de la banda, Abu Hamza al Qhurasi. No parece probable que Isis eche mano de alguno de los cabecillas de las “wilayas” que mejor le funcionan, como el ISPK, en Afganistán; o el ISWAP, en el África saheliana.

El tal Hamza, que actuaba como la voz de su amo, es un sujeto radical y fanático como corresponde a la banda yihadista.

En uno de sus últimos sermones, publicado en el semanario “Al Naba”, titulado “Y vosotros seréis superiores si sois creyentes”, decía a sus moijahidines que “dios los bendiga a ustedes y a su yihad, y los recompensen con la misericordia de nosotros y de los musulmanes. Yo soy el que respondió al llamado, así que vengo a ustedes con la ayuda y el apoyo del Señor de los cielos”. Hablaba en nombre de Dios.

Aseguraba que lo que ocurrió en “Irak y el Levante (Siria) “es una lección que no se ha repetido y no se repetirá”. “Así que date prisa y quédate y únete a tu país y míralo, y aterroriza al enemigo de Dios y a tu enemigo”.

“El Estado (Isis) está abriendo sus puertas a todos aquellos que quieren la yihad (…) debes continuar luchando contra tu enemigo, aprovechar las oportunidades e intensificar las invasiones”.

Amenazaba a los que no se suman a Daesh: “usted no está a salvo de nuestra espada, vamos a irrumpir en sus hogares muchas veces”. “Hemos decidido por usted, verlos muertos, miserables y destruidos; hay que matarlos en las calles, o entrar en sus casas, mostrarles el bien y hacerles desear la muerte y encontrarla”. Recomendaba a los terroristas que eligieran “los objetivos más severos y que estés a la cabeza del gobierno del tirano y sus articulaciones”, que es tanto como decir que se las corten.

Desde luego, el personaje da el perfil para dirigir la organización yihadista, pero, como ocurrió con Hashimi, puede haber un “tapado” ya designado para que la sucesión se produzca con rapidez y no dar una imagen de vacío. En los próximos días se sabrá.