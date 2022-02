“EEUU y Reino tienen que crear una coalición internacional para defender Ucrania”

La investigador del American Enterprise Institute (AEI) Ivana Stradner considera que Estados Unidos y Reino Unido deberían crear una coalición internacional para defender a Ucrania ante la tibia respuesta que, a su juicio, han demostrado Francia y Alemania en la crisis de Ucrania. “Si las democracias occidentales no actúan juntas contra una posible agresión rusa, será una seria amenaza para el orden internacional liberal”, asegura la analista en una serie de respuestas a preguntas formuladas por LA RAZÓN. Stradner cree que no es posible predecir si Moscú ordenará un ataque contra territorio ucraniano.

En las últimas horas, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha declarado que el repliegue de algunas unidades rusas de la frontera con Ucrania no se debe a la “histeria” de Occidente, ya que estaba programado. “Lo hacemos independientemente de lo que otros piensan e independientemente del ‘terrorismo informativo’ que se está produciendo”, dijo Lavrov en alusión a las informaciones en medios occidentales sobre una pronta invasión rusa de Ucrania, incluso esta misma semana.

¿Putin invadirá el este de Ucrania si Estados Unidos se niega a cumplir con las demandas de Rusia?

Nadie puede decir con certeza si Rusia invadirá Ucrania. Ni siquiera estoy seguro de que Putin sepa lo que hará. Sin embargo, mientras Rusia continúa concentrando sus tropas en la frontera con Ucrania, podría invadir Ucrania en cualquier momento. No hay duda de que, racionalmente, Rusia ganará poco si invade Ucrania. Sin embargo, el cálculo de Putin es diferente al de los líderes en Washington, Bruselas y Londres. Quiere permanecer en el poder y siente las debilidades de Occidente, que está dispuesto a explotar ofreciendo ultimátum. También quiere debilitar a la OTAN y a la UE y mostrar que la unidad transatlántica es una fachada. Rusia tiene un ejército probado en batalla y su población está más dispuesta a aceptar bajas que las sociedades occidentales. Además, no olvidemos que Moscú es experta en librar guerras híbridas, aquellas que usan la guerra informativa además de la fuerza cinética.

La UE está desplegando su diplomacia para frenar un posible ataque ruso. ¿Esta crisis está mostrando la falta de una visión unida en la política exterior europea?

Tanto Alemania como Francia han mostrado señales de apaciguamiento hacia Rusia y no están protegiendo a Ucrania. Si el presidente de Francia, Macron, y el canciller alemán, Scholz, realmente creen que las reuniones diplomáticas servirán para suavizar a Putin están muy equivocados. A menos que el daño infligido a Putin exceda los beneficios de socavar el orden liberal internacional, no hay razón para que deje de actuar como lo hace. El diálogo de Europa nunca ha funcionado en Rusia y no funcionará ahora. Sin embargo, Reino Unido ha mostrado un enfoque muy diferente y se ha convertido en un actor importante en la seguridad europea. El Reino Unido ha tomado la iniciativa en la respuesta a Rusia y ha suministrado a Ucrania misiles antitanque de corto alcance para la autodefensa. Liz Truss, la secretaria de Relaciones Exteriores británica, ha dicho que los oligarcas rusos y los aliados clave de Vladimir Putin serán objeto de sanciones en Reino Unido. Londres también expuso el plan de Rusia para instalar un líder prorruso en Ucrania. Dada la tímida respuesta de Alemania y Francia a las acciones hostiles de Putin hacia Ucrania, es evidente que Kiev no puede depender de París o Berlín para defenderse de la agresión rusa. En cambio, en Europa, Reino Unido ha tomado la delantera en ese frente.

¿Estados Unidos está exagerando al advertir sobre un inminente ataque ruso?

Estados Unidos ha dejado de describir una posible invasión rusa como inminente, ya que Washington no puede predecir cuándo ocurrirá. Sin embargo, también es realista esperar una invasión rusa porque Moscú ha preparado la logística necesaria para lanzar una campaña militar. Es comprensible que Ucrania estuviera molesta porque Estados Unidos lo describiera como un ataque “inminente”, ya que no quieren que su gente entre en pánico. Sin embargo, si Ucrania realmente cree que hay poca amenaza de una invasión rusa, entonces ¿por qué solicitaría urgentemente armas militares y asistencia de Occidente?

¿Putin está provocando al gobierno de EE. UU. después de la retirada de Afganistán y la derrota estadounidense de Siria?

Rusia es un estado revanchista y revisionista, y uno de los principales objetivos de Putin es socavar la credibilidad de la OTAN y la UE. Putin sintió la debilidad estadounidense en Afganistán y quiso explotar esta vulnerabilidad. Esta es la razón principal por la que los estados miembros de la UE, y especialmente Francia y Alemania, deben hablar con una sola voz junto con EEUU y Reino Unido en apoyo de Ucrania. Por otro lado, algunos estados miembros de la OTAN parecen ser más asertivos con Rusia y es de suma importancia que EEUU y Reino Unido creen una coalición en apoyo de Ucrania. Muy pocos líderes occidentales están pidiendo tropas estadounidenses en Ucrania, pero EEUU y otros estados miembros de la OTAN deberían asegurarse de proporcionar a Ucrania suficiente inteligencia y armas para disuadir una posible invasión de Rusia. Si las democracias occidentales no actúan juntas contra una posible agresión rusa, esto será una seria amenaza para el orden internacional liberal.