Rusia bloquea la entrega de suministros de emergencia a las sitiadas Mariupol y Chernigiv

La viceministra de Defensa de Ucrania, Ganna Malyar, informó que Rusia ha estado trasladando sus lanzamisiles a Gomel, una ciudad de Bielorrusia a 40 kilómetros de la frontera con Ucrania. Dijo que Rusia probablemente los usaría para continuar los ataques contra las ciudades ucranianas o para chantajear a Ucrania. Según Malyar, Rusia se está concentrando en conquistar toda el área de Donbás mientras también reagrupa sus fuerzas en la región de Jarkiv, con su capital bajo bloqueo ruso y fuertes combates alrededor de Izium.

El gobernador de la región de Jarkiv, Oleg Syniegubov, ha lamentado la negativa de los rusos a dejar salir de la ciudad a los 10.000-15.000 habitantes de Izium, clave en los intentos rusos de cercar a las fuerzas ucranianas en Donbás desde el norte. La intensidad de los ataques de artillería en la ciudad de Jarkiv ha aumentado aún más con un misil que impactó en el centro de la ciudad durante la noche.

Un depósito de petróleo fue incendiado por la noche en la ciudad rusa de Belgorod, a 39 kilómetros de la frontera con Ucrania y a 80 kilómetros de Jarkiv. Su gobernador, Vyacheslav Gladkov, informó que la base petrolera fue supuestamente incendiada “por el ataque aéreo de dos helicópteros ucranianos”. El ejército ucraniano no ha hecho ningún comentario al respecto. A principios de esta semana, un almacén de municiones también explotó en Belgorod.

Ucrania ha confirmado que las tropas rusas se han retirado por completo de la planta nuclear de Chernobyl, llevándose consigo a los soldados de la Guardia Nacional ucraniana capturados. Según su personal, todos los indicadores operativos están dentro de la norma.

Sin embargo, una retirada limitada de tropas de las regiones de Kiev y Chernigiv no significa que Rusia haya abandonado los planes para atacar la capital y continuar con el asedio de Chernigiv. La artillería rusa destruyó dos columnas humanitarias que intentaban llevar alimentos y otros suministros de emergencia a la ciudad. Varios voluntarios ucranianos fueron asesinados, incluida Anastasia Tagirova, una estudiante universitaria de segundo año.

A pesar de las afirmaciones rusas de que permitiría que los convoyes humanitarios llegaran a la ciudad de Mariupol en el sur, ningún vehículo pudo llegar a la ciudad para entregar alimentos y suministros de emergencia. Según la viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, 12 autobuses ucranianos con 14 toneladas de ayuda humanitaria fueron incautados por las tropas rusas. Al menos 75.000 personas han sido evacuadas desde Mariupol a otras ciudades ucranianas desde el comienzo de la invasión a gran escala, mientras que 45.000 se han visto obligadas a partir hacia Rusia por las tropas rusas.

Las tropas ucranianas han podido liberar varias aldeas en la región de Jerson en el sur, pero los soldados rusos avanzan en dirección a Mykolaiv más al oeste. El área donde se desarrollan los combates está al borde de una catástrofe humanitaria, dicen las autoridades locales. Allí se han recuperado 23 cuerpos de debajo de los escombros de la sede de la administración regional, que fue parcialmente destruida por un misil ruso hace tres días. Un herido más murió en un hospital.

Soldados sirios entran en acción

Mientras tanto, según The New York Times, 300 mercenarios de Siria han llegado a Rusia para entrenarse antes de unirse a las tropas en Ucrania. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, rechazó las afirmaciones de algunos medios turcos de que su país ayudó a transportar a los mercenarios a Rusia.

Por su parte, Australia anunció que entregará sus vehículos blindados a Ucrania después del discurso de ayer de Zelenski en el que mencionó el peligro de las autocracias en todo el mundo.

El Ministerio de Defensa ucraniano ha emitido un memorando a los periodistas locales y extranjeros aclarando que, aunque Ucrania ha podido derribar bastantes aviones rusos, todavía necesita sistemas de defensa aérea más modernos, incluidos los Patriot producidos en EEUU, y no solo los relativamente obsoletos sistemas S-300. También ha subrayado que si bien Occidente está suministrando algunas armas a Ucrania todavía no ha respondido a las continuas solicitudes de aviones de combate y sistemas de defensa aérea. Los pilotos ucranianos podrían volar aviones F-16 técnicamente superiores después de un entrenamiento de semanas. También subrayó que el control sobre el cielo, y no las batallas sobre el terreno, es crucial para el éxito en la guerra moderna.

Mientras tanto, el periódico Medusa informa que alumnos de una escuela en la ciudad rusa de Pemza denunciaron a su profesora a la policía después de que ésta mencionara que las sanciones contra los rusos están justificadas porque el país no se está comportando de manera civilizada. Se inició una investigación criminal por producir “falsificaciones sobre el ejército ruso” con posible pena de 5 a 10 años de cárcel.