Un avión que volaba a Nueva York, obligado a regresar a Londres al confesar el copiloto que le falta una práctica

Un vuelo de la compañía Virgin Atlantic con destino a Nueva York tuvo que regresar a Reino Unido después de que el copiloto revelara en pleno vuelo que todavía no tenía la preparación suficiente para afrontar el trabajo. El avión llevaba en ese momento 40 minutos en medio de un viaje transatlántico cuando el primer oficial informó a su incrédulo capitán que aún tenía que completar su última prueba de vuelo.

Según informa el tabloide The Sun, el Airbus A330 tuvo que dar marcha atrás y aterrizar en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, lo que provocó un retraso de más de tres horas a los pasajeros con destino a EEUU al no encontrar la compañía un sustituto de forma inmediata para retomar el vuelo lo antes posible. Virgin Atlantic se disculpó por el error y dijo que la causa del mismo fue un fallo en la lista, pero rechazó que la seguridad del vuelo se viera afectada por este incidente. Una fuente le dijo a The Sun: “La tensión se podía cortar con un cuchillo en la cabina del avión”.

En los 40 minutos de travesía, el aparato tuvo tiempo de llegar hasta Irlanda, hasta que el copiloto hizo la confesión sobre su falta de preparación; al parecer necesitaba un “vuelo de evaluación final” con un supervisor para cumplir así con la política de Virgin Atlantic. Al escuchar la confesión, “el capitán no tuvo más remedio que volver a Heathrow y buscar a un miembro de la tripulación con más experiencia. Fue vergonzoso para todos, los pasajeros estaban furiosos”, dijo la citada fuente

El trabajo de este copiloto consiste en ayudar al capitán a volar el avión y hablar con el control de tráfico aéreo.

No es la primera vez que un avión tiene que volver al aeropuerto de origen, pero sí es la primera vez que lo hace por este motivo. En enero, un vuelo de United Airlines tuvo que dar la vuelta cuando dos pasajeros intentaron colarse en la clase ejecutiva en un vuelo de Newark a Tel Aviv. También ese mes, un vuelo de Miami a Londres tuvo que regresar cuando un pasajero se negó a ponerse la mascarilla.