Musk hace público su análisis de drogas y lanza un claro mensaje a sus críticos: "Son culpables"

El magnate tecnológico Elon Musk ha querido zanjar las acusaciones vertidas por el diario The New York Times sobre un presunto consumo de drogas, publicando un análisis de orina. El dueño de X ha recurrido a esta red social para compartir el informe, que habría reflejado resultados negativos.

En la publicación, Musk incluye una captura del informe toxicológico en la que se puede ver que el análisis se llevó a cabo el pasado 11 de junio en un laboratorio de Austin (Texas), y arroja resultados negativos para éxtasis, benzodiacepinas, anfetaminas, barbitúricos, buprenorfina, cocaína, ketamina, metadona, meperidina, zolpidem, opiáceos, PCP, oxicodona, propoxifeno, cannabinoides, tramadol, etanol, fentanilo y carisoprodol. Junto al mismo, Musk ha escrito "LOL", un acrónimo de la expresión laughing out loud, que se puede traducir como "riendo a carcajadas".

El que hace unas semanas fue mano derecha de Donald Trump ha ido más allá en su cruzada contra los medios estadounidenses The New York Times y The Wall Street Journal, afirmando en su perfil de X que: "Desafío al NYT y al WSJ a que realicen pruebas de drogas y publiquen los resultados. No lo harán, porque esos hipócritas son más culpables que el pecado".

Fue a finales de mayo cuando el rotativo neoyorquino publicó un artículo, citando a fuentes anónimas cercanas al magnate, en el que aseguró que Musk habría abusado de ciertas drogas durante los actos públicos de la campaña de 2024 que llevaron a Donald Trump al poder.

"No estoy consumiendo drogas"

Ya al publicarse, el hombre más rico del mundo respondió de nuevo a través de X: "Para ser claro, ¡NO estoy consumiendo drogas! El New York Times estaba mintiendo descaradamente", si bien reconoció haber consumido "ketamina recetada hace unos años". Los reportes no precisan si este presunto consumo de drogas se extendió también durante el tiempo que dirigió el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE), con la vuelta de la administración Trump al poder.

La relación entre el presidente estadounidense y Elon Musk ha pasado por uno de sus momentos más tensos, después de que ambos intercambiaran públicamente acusaciones. El magnate tecnológico arremetió contra el proyecto de ley de gasto impulsado por el Partido Republicano, y fue más allá, hasta el punto de insinuar que el republicano podría estar relacionado con el caso de Jeffrey Epstein. Finalmente, Musk dio marcha atrás pidiendo disculpas por algunos de los comentarios, reconociendo que "habían llegado demasiado lejos".