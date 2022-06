Última hora de Ucrania | Ucrania dice que ha logrado contener a los rusos en la asediada Severodonetsk

Día 104 de la guerra. El Ejército ruso ha centrado estos días sus ataques en el este de Ucrania, en la zona del Donbás, fronteriza con Rusia, tras haber hecho con el control de parte del sur ucraniano y haber abierto un corredor que le permite trasladar soldados y material en esa franja. Según diversos analistas, la batalla por el control de Severodonetsk es crucial para los rusos, ya que les permitiría hacerse con el control de todo el este, donde sus tropas son ayudadas por milicias prorrusas. Por otra parte, el Instituto para el estudio de la Guerra de Estados Unidos (ISW, por sus siglas en inglés), cree que la lucha por el control de Severodonetsk es para Rusia una operación de propaganda. “Uno de los principales propósitos de Moscú es crear la impresión de que Rusia ha recuperado su fuerza y ahora abrumará a Ucrania. Esa impresión es falsa. El ejército ruso en Ucrania es cada vez más una fuerza agotada que no puede lograr una victoria decisiva si los ucranianos aguantan”, asegura este grupo de expertos en análisis militares. EFE

9:40h

Rusia dice que ya controla el 97% de la región de Donbás

Rusia se acercó a su objetivo de capturar por completo el corazón industrial de minas de carbón y fábricas del este de Ucrania, ya que el Kremlin afirmó haber tomado el control del 97% de una de las dos provincias que conforman la región de Donbás. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo el martes que las fuerzas de Moscú controlan casi toda la provincia de Luhansk. Y parece que Rusia ahora ocupa aproximadamente la mitad de la provincia de Donetsk, según funcionarios y analistas militares ucranianos. Después de abandonar su fallido intento de asaltar Kyiv hace dos meses, Rusia declaró que tomar todo el Donbás es su principal objetivo. Los separatistas respaldados por Moscú han estado luchando contra las fuerzas del gobierno ucraniano en Donbás desde 2014, y la región ha sido la más afectada por el ataque ruso en las últimas semanas.

9:30h

Rusia tilda de “irresponsable” la decisión de EEUU de enviar a Ucrania sistemas de artillería de largo alcance

Las autoridades de Rusia han tildado este miércoles de “irresponsable” la decisión de Estados Unidos de enviar a Ucrania sistemas de artillería de lago alcance y han reseñado que esto podría provocar “consecuencias impredecibles” en el marco de la guerra, desatada el 24 de febrero por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. “La Administración (estadounidense) demuestra irresponsabilidad al transferir sistemas de artillería de largo alcance a Ucrania. El principal riesgo es un repunte del conflicto si las Fuerzas Armadas de Ucrania los usan para golpear el territorio de Rusia”, ha dicho la Embajada rusa en Washington. Así, ha resaltado en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que “Washington ignora la amenaza obvia de que las armas de precisión modernas caen en manos de radicales nacionalistas, terroristas y bandas no sólo en el territorio de Ucrania, sino también más allá de las fronteras”.

9:00h

Merkel defiende política hacia Rusia y dice no hacerse reproches

La ex canciller alemana, Angela Merkel, blanco de críticas desde el inicio de la guerra de Ucrania por su política para con Rusia, afirmó este martes que no se hace reproches aunque se pregunta a menudo si “se podría haber evitado la tragedia”. En su primera comparecencia pública desde que dejó el cargo hace seis meses, la exmandataria explicó que por ejemplo en verano de 2021 no pudo sacar adelante una iniciativa europea para traer de vuelta al presidente ruso, Vladímir Putin, a la mesa del diálogo. No obstante, echando la vista atrás, le da una cierta “tranquilidad” saber que se esforzó al máximo para impedir la situación actual y que tiene total confianza en la gestión de su sucesor, Olaf Scholz, excluye en una charla en Berlín organizada por la Editorial Aufbau. En relación a las evidencias de que fue ingenua al creer que Rusia podría cambiar a través de las relaciones comerciales con Occidente, Merkel afirmó que nunca se hizo “ilusiones”, pero que no se podía hacer como si un país vecino “no existiera”.

8:00h

Ucrania dice que ha logrado contener a los rusos en la asediada Severodonetsk

Las fuerzas ucranianas aseguraron este miércoles que han logrado contener a las tropas rusas en algunos puntos de Severodonetsk, un enclave estratégico del este de Ucrania que podría dar acceso a Moscú al control de toda la zona oriental del país vecino. “Las Fuerzas Armadas de Ucrania están repeliendo a las fuerzas rusas que organizan el asalto en Severodonetsk. Un intento de las tropas rusas de avanzar sobre Toshkivka (muy cerca de la anterior) no tuvo éxito”, aseguró en su cuenta de Telegram Serhii Haidai, jefe de la Administración Militar de Lugansk, región a la que pertenece a este enclave. La situación en esta zona del país es confusa y no puede ser contrastada por fuentes independientes. El gobierno de Ucrania ha reconocido estos días que la lucha en esa ciudad se realiza calle por calle y admitió el avance de las tropas rusas y su superioridad. Mientras, el Klemlin ha informado de que las tropas ucranianas han sido severamente diezmadas en Severodonetsk y solo resisten atrincheradas en las zonas industriales de la ciudad.

Mapa con la situación de la guerra en el este de Ucrania el 6 de junio de 2022 (Estado a las 14:00 horas). 06 JUNIO 2022 Europa Press 06/06/2022 FOTO: Europa Press Europa Press

7:00h

Moscú devuelve a Ucrania 210 cuerpos de los combatientes de Mariúpol

El Gobierno de Rusia ha devuelto a Ucrania los cuerpos de 210 de los combatientes muertos en la ciudad costera de Mariúpol, la mayoría pertenecientes a los grupos de soldados que defendieron las instalaciones de la acería de Azovstal, el último enclave de la urbe que cayó en manos rusas. Muchos de los fallecidos tras el asedio de las instalaciones siderúrgicas pertenecía al regimiento Azov, un grupo ultranacionalista que se unió al ejército ucraniano, informó la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, según las agencias locales. “El proceso de devolución de los cuerpos de los defensores muertos de Mariúpol continúa con la ayuda de los esfuerzos del Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra”, precisaron las fuentes.

6:00h

Rusia propone cuatro rutas para exportar cereales desde Ucrania

Rusia ha propuesto este martes cuatro rutas para exportar cereales desde Ucrania, tras el anuncio el lunes de un principio de acuerdo con la mediación de Turquía. Rusia ha indicado que habilitaría como ruta principal los puertos de Berdiansk y Mariúpol. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado que está dispuesto a crear “la logística necesaria” ya garantizar el transporte de cereales desde los puertos de Berdiansk y Mariúpol “sin ninguna condición previa”, tal y como ha recogido la agencia de noticias TASS. Asimismo, las autoridades rusas han asegurado que la seguridad de la navegación a través del mar Negro y el mar de Azov se encuentran entre sus posibles garantías y que los esfuerzos para retirar las minas de las aguas próximas a estos puertos “están prácticamente concluidos”.

5:00h

Cada 5 minutos muere un soldado ruso en Ucrania, según militares ucranianos

Desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero “cada cinco minutos muere un soldado ruso en Ucrania”, aseguró Serhiy Bratchuk, portavoz de la administración militar regional de la región de Odesa, en el Mar Negro. Bratchuk realizó estas afirmaciones este miércoles tras informar de que las fuerzas ucranianas habían atacado al menos en cuatro ocasiones posiciones rusas en el sur del país en las últimas 24 horas, en una zona parcialmente controlada por los soldados enviados por Moscú, informan las agencias locales. El responsable militar mantuvo que “varias unidades del equipo militar ruso y los depósitos de municiones fueron destruidos”, aunque reconoció que el número total de soldados rusos muertos no puede ser verificado por el momento. También dijo que las sirenas antiaéreas sonaron durante la pasada noche en la ciudad de Odesa, aunque no se registraron ataques.

