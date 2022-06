Expertos anuncian que la viruela del mono se puede transmitir por el aire: “Debemos tener cuidado”

La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) actualizaron sus recomendaciones sobre la viruela del mono. Los expertos anunciaron la necesidad de usar mascarilla, ya que “puede ayudar a proteger de muchas enfermedades inclusive la viruela del mono”. Pero hasta ahora, no se había explicado con total seguridad si se podía transmitir por el aire.

El comunicado sobre el uso de mascarilla para esta enfermedad fue cambiado horas más tarde “porque causaba confusión”, según dijo la agencia. De este modo, eliminaron la recomendación en sus lineamientos de salud para viajeros. Pero el organismo todavía indica que en los países donde se está propagando ese tipo de viruela, “los contactos que comparten el hogar y los trabajadores de salud” deberían considerar usar mascarillas.

Según The New York Times, los expertos afirmaron que el virus puede transmitirse por el aire, al menos en distancias cortas. No obstante, no hay estimaciones sólidas sobre cuánto contribuye o a cuánta distancia sería el caso.

En una revisión de 2012 sobre la transmisión de la viruela, Donald Milton, experto en virus de la Universidad de Maryland, describió varios casos de transmisión aérea.

Los CDC todavía instan a los pacientes con viruela del mono a usar mascarilla quirúrgica, “especialmente aquellos que tienen síntomas respiratorios”. También son recomendables para personas que conviven con los contagiados que no la utilizan o que mantienen contacto con ellos.

La Comisión Permanente de Vacunación (Stiko) de Alemania, por su parte, recomendó este jueves vacunar con Imvanex contra la viruela del mono a aquellos que han estado expuestos al virus, así como a los grupos considerados de riesgo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó esta semana la existencia de más de mil casos en 29 países. Los primeros casos de viruela del mono se registraron en Alemania en mayo y la mitad de los aproximadamente 130 contagios confirmados hasta ahora se acumulan en Berlín. 209 es el número de contagios de viruela del mono en Portugal. Brasil, Perú u otros países de América Latina también han registrado casos, así como en Estados Unidos.

“La mayoría de la gente piensa que la viruela generalmente se transmite a través de gotículas grandes pero, por alguna razón, a veces puede transmitirse a través de aerosoles de partículas pequeñas”, dijo Mark Challberg, virólogo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, al rotativo.

Mientras tanto, España registra la mayor parte de los contagios. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha contabilizado hasta este jueves un total de 275 casos positivos de viruela símica o viruela del mono, lo que supone 25 contagios más confirmados en las últimas 24 horas.