Última hora de Ucrania | Rusia explica por qué avanza a un ritmo tan lento en la invasión Ucrania

Día 107 de la guerra. Pese a los informes que revelan retrasos y grandes pérdidas rusas en el frente de batalla, el representante de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha subrayado que la invasión de Ucrania “avanza según lo previsto”, según ha sostenido en una entrevista en la cadena británica BBC. “Una de las razones del llamado ritmo lento es que no estamos apuntando a la infraestructura civil”, ha indicado Nebenzia, agregando que las Fuerzas Armadas rusas “sólo están golpeando objetivos militares y eso lleva tiempo”, tal y como ha recogido la agencia de noticias TASS.

Nebenzia ha reiterado que todo “se está desarrollando según los planes militares previstos inicialmente”. Así, ha explicado que Rusia no está haciendo “un bombardeo de alfombra ni nada por el estilo. Pero el progreso está ahí, eso es seguro”. “Creo que está progresando. Nadie prometió entregarla en tres o siete días. Algunos expertos dicen ahora: ‘la operación militar especial rusa se ha estancado y no avanza al ritmo previsto inicialmente’. Pero los avances se están produciendo. Eso está claro”, ha recalcado el diplomático ruso.

8:00h

Macron asegura a Zelenski que entregará más armamento pesado a Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado este jueves al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que Francia entregará más armamento pesado a Ucrania “según sea necesario” para utilizarlo en su defensa contra Rusia. Los dos mandatarios han tenido una conversación telefónica en la que han discutido sobre las necesidades ucranianas tras la invasión rusa, según ha detallado el Elíseo en un comunicado. Durante la llamada, Macron ha ofrecido al mandatario ucraniano “el apoyo necesario” de Francia a su país en términos de equipamiento militar --incluido el armamento pesado--, apoyo político, financiero y ayuda humanitaria. Zelenski, por su parte, ha dado detalles a Macron sobre la situación en el frente, así como sobre el posible desarrollo de la guerra en los próximos días y semanas y sobre las intenciones de las tropas rusas, según ha explicado la Presidencia de Ucrania.

7:00h

Se inaugura puente transfronterizo entre China y Rusia

El Gran Puente de Heilongjiang, situado en la frontera entre China y Rusia y de una longitud de 1.284 metros, quedó inaugurado hoy, recoge la prensa local. El puente une las ciudades de Blagoveschensk, en Rusia, y Heihe, situada en la provincia nororiental china de Heilongjiang, nombre que también recibe el río que separa ambos países, también conocido como río Amur. La construcción del puente comenzó en 2016 y ha requerido una inversión de 2.470 millones de yuanes (369 millones de dólares, 247 millones de euros). Hasta ahora, el transporte entre ambas ciudades dependía de barcos o de vías provisionales construidas sobre el hielo cuando las gélidas temperaturas de esta región provocan que el río se congele. De esta manera, el puente proporcionará una ruta entre ambas orillas que estará disponible los 365 días del año.

6:00h

Retirada rusa en Lugansk y fuertes combates en Severodonetsk, según Kiev

El ejército ucraniano asegura que las fuerzas rusas que actúan en la región independentista de Lugansk, en el este de Ucrania, se están retirando de algunas zonas, mientras persiste “la lucha feroz” en Severodonetsk, enclave estratégico de la vecina Donestk. Serhii Haidai, jefe de la Administración Militar de la región de Lugansk agregó en su página de Facebook que “los rusos también han retirado a las tropas buriatas (minoría étnica rusa) que les quedaban en Severodonetsk porque son significativamente más débiles que las tropas ucranianas”. “Están cayendo como moscas. Los rusos han retirado a los buriatos restantes de Severodonetsk porque no pueden resistir la lucha con los defensores ucranianos”, precisó. No obstante, “la lucha feroz continúa en Severodonetsk. Los buriatos se han retirado porque son significativamente más débiles que nuestros defensores”, reiteró.

5:00h

Putin descarta aislar la economía rusa ante las sanciones impuestas por Occidente

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha descartado aplicar un aislamiento sobre la economía y ha precisado que un país como Rusia no puede ser “cercado” en el marco de las sanciones impuestas por Occidente y los países aliados en represalia por la invasión de Ucrania. “No teníamos una economía cerrada. Es decir, en la época soviética, cuando nos aislábamos, creamos el llamado telón de acero: no vamos a hacer esto ahora. No pisaremos el mismo rastrillo”, ha indicado Putin, tal y como ha recogido la agencia de noticias TASS. En un encuentro con jóvenes empresarios este jueves, el jefe de Estado ruso ha indicado que la consolidación de la sociedad se puede lograr con “una economía fuerte” al tiempo que ha señalado sus preferencias en que las empresas extranjeras no interfieran con las nacionales, puntualizando que Rusia no se va a aislar. “Por supuesto, no deberíamos tener tales beneficios para nuestros socios (extranjeros) que socavan nuestra propia producción”, ha explicado Putin, refiriéndose, además, a los puntos fuertes de Moscú, como la agricultura o el sector del ‘big data’.