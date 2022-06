“Rusia no usará armas nucleares, pero sí una retórica más agresiva contra el envío de armas a Ucrania”

Pese a la escalada armamentística en Ucrania Marina Miron, investigadora en el Departamento de Estudios de Defensa en el King’s College de Londres, descarta la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares para disuadir a la OTAN o para atacar a las tropas regulares de Ucrania. En un cuestionario de La Razón, la experta asegura que l la decisión de entregar sistemas de lanzacohetes avanzados Himars “podría desencadenar más ataques una vez que los sistemas crucen la frontera con Ucrania”.

Los países de la OTAN siguen suministrando armas pesadas a Kyiv. ¿Cuál puede ser la línea roja para que Rusia castigue a la organización atlántica?

Cuando observamos la decisión de la actual administración de Biden de desplegar sistemas M142 Himars (sistemas de cohetes avanzados de alta movilidad) en Ucrania, debemos entender que Biden enfatizó que estas armas pesadas no deben usarse para atacar a Rusia. De hecho, en el pasado hubo ataques desde Ucrania en el territorio ruso a lo largo de la frontera con Ucrania. Es importante tener en cuenta que el rango de ataque de estos no excederá los 80 km. Este armamento se entrega con el fin de atacar objetivos rusos con alta precisión dentro de Ucrania. Otros países europeos, incluidos Francia, Alemania y el Reino Unido, han tenido preocupaciones similares. La toma de decisiones sobre qué armas entregar fue bastante lenta. No obstante, vemos refuerzos en el flanco este de la OTAN. El liderazgo ruso ha dicho que destruiría los envíos de armas antes de que alcancen sus objetivos y, de hecho, la decisión de entregar Himars podría desencadenar más ataques una vez que los sistemas crucen la frontera con Ucrania. Sin embargo, es poco probable que Rusia utilice armas nucleares como respuesta. Más bien, solo podría usar una retórica agresiva para disuadir a Occidente de realizar más envíos.

¿Considera este conflicto como una guerra de poder entre países externos?

La narrativa rusa afirma que Ucrania es un peón en un conflicto mucho mayor entre la alianza de la OTAN y Rusia. Desde la perspectiva de Rusia, la posible membresía de Ucrania en la OTAN habría puesto en peligro la seguridad nacional de Rusia. Esto se utilizó como una de las razones de la “operación militar especial”. Cuando observamos el campo de batalla en sí, podemos ver que, de hecho, hay fuerzas indirectas sobre el terreno, especialmente del lado ruso, y estas incluirían el uso de los llamados actores violentos no estatales como Wagner, por lo que depende de qué nivel de análisis usamos, pero si juzgamos por la presencia de diferentes actores en el campo de batalla, entonces sí, esta guerra constituiría, entre otras cosas, una “proxy war”. No se puede evaluar en qué medida es cierta la narrativa de Rusia (“Ucrania como peón de Occidente”) dado el flujo constante de diferentes versiones de los hechos que existen en el espacio de información actual, que es otro “campo de batalla” importante en este conflicto.

¿Es probable es un embargo de gas después de las duras negociaciones en Europa para imponer nuevas sanciones a las importaciones de petróleo de Rusia?

Dadas las dificultades para llegar a un acuerdo sobre un embargo de petróleo, es muy poco probable que siga un embargo de gas dado que afectaría a las economías europeas que ya se han visto afectadas por la pandemia de Covid-19. Un embargo de gas podría provocar daños irreparables a las grandes economías europeas, sobre todo a la alemana. Sería increíblemente difícil tener 27 estados miembros europeos para llegar a un acuerdo sobre una medida que podría aplastar las economías europeas.

Ya estamos viendo qué dificultades desencadena el actual embargo petrolero. Incluso si el petróleo (y el carbón para el caso) es más fácil de sustituir que el gas, y debemos tener en cuenta que el embargo petrolero actual solo cubre el petróleo ruso traído por mar, el problema es que otros países de la OPEP (por ejemplo, Arabia Saudí) podrían no podrá reemplazar esas importaciones de petróleo. También queda por ver si Rusia puede encontrar otros compradores (por ejemplo, China e India). En otras palabras, la pregunta es ¿quién resultará más perjudicado por tales embargos? ¿Puede la UE permitirse sufrir más daños solo para perjudicar la economía de Rusia y hasta qué punto el sector privado europeo y los ciudadanos de la UE en su conjunto aceptarán tales medidas?

¿Qué alternativa sería aceptable para que Rusia se retirara de la guerra de Ucrania?

Rusia ha estado enfatizando que los Acuerdos de Minsk no se han respetado y que se utilizó la violencia en la región de Donbás como una de las razones para su “operación militar especial”. La neutralidad y la desmilitarización de Ucrania podrían ser la única forma en que Rusia aceptaría retirarse. Además, Rusia querrá mantener su influencia en la región de Donbás y garantizar el pleno acceso a los puertos del Mar Negro, lo que significa que el territorio que se ha perdido hasta la fecha permanecerá bajo el control de Rusia, ya que Moscú necesitaría mostrar algún tipo de ‘objetivo cumplido’ si fuera a concluir su operación.

¿Se conforma Rusia con conquistar el este de Ucrania o crees que si gana el Donbás luego irá a por Kiev y otras zonas del centro del país?

Tal como está, Rusia no tiene suficientes efectivos como hemos visto al comienzo de la “operación militar especial”. Esto significa que es poco probable que Rusia intente tomar Kiev nuevamente. Si conquista Donbás, necesitará esas fuerzas para a) mantener el territorio y b) reconstruirlo y c) prevenir posibles contraofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania que están recibiendo un apoyo sin precedentes de Occidente, algo que el Kremlin no previó. Para Rusia, sería estratégicamente imprudente perseguir demasiados objetivos como ha demostrado la experiencia, a menos que Rusia haga una declaración de guerra para movilizar más tropas. Esto parece, sin embargo, improbable en la actualidad.