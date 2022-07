Última hora de la guerra en Ucrania | Espectacular explosión de un depósito de armas en Donetsk

Día 132 de la guerra. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró tras la caída de Lisichansk, el último bastión ucraniano en la región oriental de Lugansk, que su país “no renuncia a nada” y que regresará a las zonas ahora en manos de los rusos. En uno de sus últimos videos publicados en su página web, Zelenski se refiere a la retirada de sus tropas de Lisichansk tras el asedio ruso que ha permitido a las fuerzas invasoras hacerse con el control de prácticamente todo la franja este de Ucrania. “Ucrania no renuncia a nada. Y cuando alguien allá en Moscú informe algo sobre la región de Lugansk, que recuerde sus informes y promesas antes del 24 de febrero, en los primeros días de esta invasión, en la primavera y ahora”, dijo Zelenski en referencia al tiempo que los rusos han empleado en hacerse con la región, casi cuatro meses. “Que evalúen realmente lo que obtuvieron durante este tiempo y cuánto pagaron por ello. Porque -agregó- sus informes actuales se convertirán en polvo al igual que los anteriores”.

8:45h

Los líderes se reúnen para elaborar el ‘Plan Marshall’ para reconstruir Ucrania

Líderes de varios países, organizaciones internacionales y el sector privado se reunirán hoy en Suiza para discutir un Plan Marshall para reconstruir una Ucrania devastada por la guerra. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, quien participará de manera virtual, advirtió que el trabajo que se presenta por delante en las zonas liberadas es “realmente colosal”. “Tendremos que liberar más de 2.000 pueblos y ciudades en el este y sur de Ucrania”, añadió. Se estima que más de 120.000 hogares en Ucrania han sido destruidos durante la invasión rusa. Ahora, existe la necesidad de miles de millones en ingresos para reconstruir el país económicamente y convertirlo en una economía enfocada a Europa.

8:00h

Ucrania entrega los cuerpos de soldados rusos y Moscú los recoge en secreto

El gobierno de Ucrania ha entregado hasta la fecha los cuerpos sin vida de más de 400 soldados rusos caídos en combate y Rusia “lo recoge en secreto”, evitando hacerlo públicamente para que la población no lo vea, según Kiev. Estos datos fueron ofrecidos por Iryna Vereshchuk, viceprimera ministra responsable de la reintegración de los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, en el espacio conjunto de noticias que emiten las cadenas de televisión locales y que difunden las agencia del país. “Ya hemos devuelto más de 400 cuerpos... Definitivamente son muy pocos, porque sabemos que hay muchos más”, explicó la responsable gubernamental. Rusia “no quiere que sus ciudadanos vean que se entregan grandes cantidades de cuerpos. Entienden lo explosivo que sería esto”, así que " lo están haciendo casi en secreto, no públicamente, y están tratando de no entregarnos ningún cuerpo a nosotros”, precisó.

7:00h

Australia promete a Zelenski un nuevo paquete de ayuda para Ucrania de 95,8 millones de euros

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha mantenido una reunión este domingo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un histórico primer viaje de un primer ministro australiano a Ucrania, en la que ha prometido aumentar la ayuda militar a Kiev con un paquete de 95,8 millones de euros (100 millones de dólares), con nuevas sanciones al oro ruso y a varios oligarcas. Albanese ha finalizado su viaje por Europa y tras asistir a la cumbre de la OTAN en Madrid, ha visitado por sorpresa al líder ucraniano en el Palacio Presidencial de Kiev y ha enumerado que Australia regalará a Ucrania 14 vehículos blindados de transporte de personal, 20 vehículos Bushmaster y drones en un nuevo paquete de ayuda de 100 millones de dólares. El primer ministro australiano ha asegurado que su visita a la capital de Ucrania ha sido una demostración de “la solidaridad que existe” entre los pueblos australiano y ucraniano, tal y como ha recogido el diario australiano ‘The Age’.

6:00h

Espectacular explosión de un depósito de armas de Donetsk

Los medios ucranianos están informando de que un depósito de municiones ha sido destruido en la ciudad ocupada de Snizhne, en la región oriental de Donetsk. Nexta TV tiene este video no verificado que muestra el momento en que se produce un estallido provocando una gran llamarada. Las fuerzas rusas atacaron, además, una escuela secundaria en el distrito de Jarkov a las 4 am de esta mañana, según un informe de Oleh Synyehubov, gobernador de la región.