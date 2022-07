Rusia revela sus planes para anexionarse el sur de Ucrania

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, anunció el cambio en la «geografía» de los intereses rusos en Ucrania. A diferencia de lo que ocurría en marzo, cuando las partes negociaban en Estambul, esta «geografía» ahora incluye no solo las autoproclamadas Repúblicas de Donetsk y Lugansk, controladas por Rusia, sino también las provincias de Jersón, Zaporiyia y «una serie de otros territorios». También aseguró que «el proceso continuaba, de manera gradual y persistente».

Lavrov también afirmó que a medida que Occidente «infla a Ucrania» con más y más armas de largo alcance, como HIMARS, las «tareas geográficas de la operación especial» se alejarán aún más de la línea actual.Rusia estableció el control sobre grandes franjas de las regiones del Sur y Este de Ucrania a finales de febrero.

Mientras sus tropas buscaban capturar ciudades clave en el Norte y el Este de Ucrania, tuvieron que retirarse de las áreas cercanas a Kyiv y Chernigiv y rebajar sus apetitos hacia el corredor terrestre del sur que va desde Crimea a Rostov (Rusia), y que también podría incluir el enlace a Transnistria para Odesa. No obstante, Lavrov no reveló cuáles eran sus planes exactos para anexionarse esos territorios por lo que se podrían conocer nuevos detalles más adelante. El jefe de la diplomacia rusa también acusó a Ucrania de no tener «deseo de discutir nada en serio».

Kyiv y Moscú dejaron de negociar un alto el fuego en abril después de que se revelara el alcance de las atrocidades cometidas por Rusia en Bucha y otros territorios temporalmente ocupados en el norte.

Las declaraciones de Lavrov coinciden con las afirmaciones del portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, que citando fuentes de inteligencia advirtió de que Rusia se prepara para anexar el territorio ucraniano que había ocupado desde el comienzo de la guerra el 24 de febrero. La Embajada rusa en Washington respondió que Moscú estaba «devolviendo la paz a los territorios liberados» para proteger los derechos de la población local.

Pese a las advertencias de Lavrov de que el envío de armas a Ucrania aumenta las ambiciones rusas sobre el país vecino, el jefe del Pentágono Lloyd Ostin, reunido en Rammstein, aseguró que Estados Unidos continuará apoyando la resistencia ucraniana a la agresión rusa. «Ahora es la fase crítica de este conflicto. Y nuestro apoyo colectivo a Ucrania es vital y urgente». Anunció que Kyiv recibirá cuatro sistemas HIMARS adicionales de Estados Unidos, elevando el número total de los sistemas que tiene a 16. También va a recibir municiones para estos eficaces lanzacohetes y sistemas de artillería entregados anteriormente.

El analista militar ucraniano Mykola Bielieskov señala que la decisión de otorgar sistemas HIMARS adicionales es una consecuencia natural, ya que el Ejército ucraniano demostró que podía usarlos de manera eficiente y evitar bajas entre los civiles cuando ataca los almacenes de municiones y los centros de comando rusos. Es probable que Ucrania haya utilizado HIMARS o un sistema similar para atacar el puente logísticamente clave sobre el río Dnipro en la ciudad de Jersón a las 4 de la madrugada del miércoles.

El jefe ilegal de la región ocupada instalado por Rusia, Vladimir Saldo, indicó que el puente estaba parcialmente cerrado al movimiento de carga grande y que solo los vehículos privados podían cruzarlo. El puente es uno de los dos grandes cruces que utiliza Rusia para abastecer a sus tropas en la orilla occidental del río. Ucrania busca interrumpir la logística rusa en un esfuerzo por intensificar su contraofensiva en la región Sur y en sus posiciones en el Este.

Mientras tanto, Rusia volvió a bombardear el barrio residencial de Járkiv, Saltivka, el miércoles, matando al menos a 3 personas. Járkiv, la ciudad más grande del este de Ucrania, ha intentado volver a la apariencia de una vida normal, pero Rusia ha seguido bombardeándola a diario. Si bien sus tropas no amenazan con asaltar la ciudad nuevamente después de ser rechazadas en mayo, Járkiv se encuentra dentro del alcance de su artillería.

A pesar de algunos avances anteriores, las conversaciones entre Ucrania y Rusia sobre permitir que el grano ucraniano se exporte desde los puertos bloqueados del país enfrentan un futuro incierto. Vladimir Putin anunció que Rusia solo permitiría que se reanudaran las exportaciones a cambio de que Occidente levantara las sanciones contra las exportaciones rusas que se introdujeron después de que Rusia invadiera Ucrania.