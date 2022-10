El ex director de la CIA explica cuál será la respuesta de EEUU si Putin lanza una bomba nuclear en Ucrania

El Pentágono estudia en los últimos días al detalle una posible respuesta de Estados Unidos si el presidente ruso Vladimir Putin decidiera lanzar algún tipo de bomba nuclear en Ucrania. Los expertos han vertido numerosas conjeturas sobre la posible respuesta de Estados Unidos y sus aliados, pero la administración de Joe Biden no ha revelado cómo será la reacción de su gobierno. Quien sí ha explicado con detalle la postura de EEUU ha sido el ex director de la CIA, el general retirado David Petraeus.

Según ha explicado en una entrevista a ABC News, Estados Unidos y sus aliados destruirán las tropas y el equipo de Rusia en Ucrania. Además, hundirían su flota rusa en el Mar Negro, la joya de la corona de la Armada del Kremlin.

Petraeus dijo que no había hablado con el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan sobre la probable respuesta de Estados Unidos a la escalada nuclear de Rusia, pero matizó una cosa: “Responderíamos liderando un esfuerzo colectivo de la OTAN que eliminaría todas las fuerzas convencionales rusas que podamos ver e identificar en el campo de batalla en Ucrania y también en Crimea y cada uno de sus barcos en el mar Negro”.

La advertencia llega días después de que Putin expresara puntos de vista que muchos han interpretado como una amenaza de una guerra de grandes dimensiones entre Rusia y Occidente. La propia ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha dicho hoy en una entrevista en La Vanguardia que “en este momento no hay señales objetivas para decir que va a hacer uso de ojivas nucleares” pero no lo descarta, y ha advertido de que las alteraciones mentales de Putin son evidentes.

Cuando se le preguntó al ex director de la CIA si el uso de armas nucleares por parte de Rusia en Ucrania llevaría a Estados Unidos y la OTAN a la guerra, Petreaus respondió diciendo que no sería una situación que activara el Artículo 5 de la Alianza Atlántica, que prevé una defensa colectiva en caso de ataque a uno de sus miembros. Ucrania no forma parte de la OTAN. Sin embargo, añadió, sería necesaria una “respuesta de Estados Unidos y la OTAN”.

Petreaus reconoció sin embargo que la probabilidad de que la radiación de un bomba nuclear se extienda a los países miembros de la OTAN tal vez podría interpretarse como un ataque a un miembro de la OTAN.

El ex jefe de la CIA dijo que Putin está “desesperado”. “Creo que la realidad del campo de batalla que enfrenta es irreversible”, añadió el general retirado. “Ni una movilización caótica, que es la única forma de describirlo; ni más anexiones ni más amenazas nucleares veladas pueden sacarlo de esta situación particular”.

En el mes de mayo, el actual director de la CIA, William Burns, dijo que no había evidencias de que Rusia vaya a usar armas nucleares tácticas en Ucrania, aunque avisó de que el presidente ruso cada vez está más empeñado en ganar la guerra.

Por su parte, el senador Marco Rubio, reconoció en declaraciones a la CNN la posibilidad de la amenaza nuclear, pero dijo que lo que más le preocupa es “un ataque ruso dentro del territorio de la OTAN, por ejemplo, apuntando al aeropuerto de Polonia o algún otro punto de distribución”. Según Rubio, el presidente ruso tiene dos opciones: establecer líneas defensivas o retirarse y perder territorio.