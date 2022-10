¿Por qué Alemania se puede quedar son papel higiénico?

El aumento de los precios de la energía y los materiales ha puesto en apuros a uno de los países de Europa y en concreto, al principal fabricante de papel higiénico de Alemania, Hakle.

La empresa no puede hacer frente el hecho de tener que subir los precios de sus productos a los usuarios para compensar las subidas no solo de la energía sino también del transporte y las materias primas de modo que se han declarado en bancarrota, detalla okdiario.

Existe entonces un auténtico riesgo de que en Alemania haya escasez de papel higiénico cuyo coste de fabricación en los últimos meses es bastante elevado si tenemos en cuenta que sólo hacer un rollo de papel de dos metros de ancho puede llegar a consumir hasta 700 kilovatios-hora de gas natural, lo que equivale a lo necesario para que una familia pueda calentarse durante algunas semanas.

Una crisis que parece que se está agravando y que de hecho ya se considera peor a lo vivido durante el 2020 con la pandemia por Covid-19. Los costes de la energía se disparan por las nubes y la imposibilidad de que vayan a bajar va a hacer que muchas empresas y también muchas familias no puedan permitirse el «lujo» de tener electricidad, como ha explicado henrik Follmann, director ejecutivo de Follmann Chemie, que es la empresa química que suministra a los fabricantes de papel.

El miedo de las empresas en Alemania

Alemania no sólo está a punto de quedarse sin papel higiénico. Otros muchos sectores se ven afectados por la subida constante de precios en energía, materias y transporte y de hecho, el canciller Olaf Scholz anunció este pasado mes de septiembre un paquete de ayuda de 65.000 millones de euros financiado por un impuesto aplicado de forma extraordinaria a los productores de electricidad.

El paquete se conforma de pagos únicos para las familias y para que puedan pagar la factura de la luz, así como una extensión del paquete de ayuda de 5.000 millones de euros para empresas con un uso intensivo de energía que fue presentado en Julio. Además, también en Agosto Scholz anunció un recorte del impuesto al valor agregado sobre las ventas de gas del 19 al 7%.

La situación en España

El caso de España no parece ser igual ya que nuestro país no depende del gas de Rusia como le sucede a Alemania de modo que parece que los productos de consumo se van a poder seguir fabricando como siempre aunque es evidente que existe también un crecimiento en los costes de producción, que ha llevado de hecho a que llevemos meses experimentando una subida general en los precios de todo lo que consumimos. No parece entonces que vayamos a quedarnos sin papel higiénico pero eso no quiere decir que no vaya a costar más caro de lo que costaba hace un año.

No se puede cortar madera del bosque

Al margen de lo que sucede con el papel higiénico en Alemania, este mismo país está viendo como los ciudadanos se preparan para hacer frente al invierno con otras opciones como alternativa a la escasez de gas o al aumento de los precios en la electricidad. De hecho, parece que ha aumentado la presencia de personas en bosques para cortar leña de los árboles. Sin embargo, acciones como esta están reguladas y de hecho, gran parte de los estados federales tienen prohibido recolectar madera a no ser que se tenga un permiso.

Lo único que se puede hacer entonces es coger pequeñas ramas que hayan caído al suelo, pero para nada cortar madera o incluso robarla, algo que está considerado delito penal.