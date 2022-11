Obiang gana las elecciones de Guinea Ecuatorial por quinta vez consecutiva con el 99,7% de los votos

Las elecciones en Guinea Ecuatorial aportan tanta incertidumbre como un día soleado de agosto. Tal y como se esperaba , los resultados parciales emitidos tras las elecciones celebradas el pasado domingo alumbran una victoria (in)discutible al Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), representado desde hace décadas por Teodoro Obiang Nguema. Con el 22% de las mesas escrutadas, Obiang ha obtenido 67.196 votos (un 99,7% del total). El partido principal de la oposición, Convergencia Para la Democracia Social (CPDS), ha conseguido rascar 152 votos en lo que se lleva de conteo: un 0,2%. Teodoro Obiang, el dictador más longevo del mundo y único líder del pequeño país africano desde que derrocó a su tío en el golpe de Estado en 1979, se encaminaría gracias a estos resultados a liderar Guinea Ecuatorial durante siete años más, que deberán sumarse a los 43 largos años que lleva en el poder.

Este año deberían haberse celebrado exclusivamente las elecciones legislativas y municipales del país, mientras las presidenciales estaban programadas en un primer momento para 2023. Sin embargo, Obiang tomó la decisión de celebrar todos los comicios en la misma fecha con la intención de “ahorrar gastos”. A principios de octubre cerró las fronteras terrestres del país para evitar “injerencias externas” y anunció que no las volvería a abrir hasta que se supieran los resultados. Observadores de African Peace Magazine, la Unión Africana y la Comunidad de Países de la Lengua Portuguesa fueron invitados por el Gobierno de Guinea Ecuatorial para garantizar el correcto desarrollo democrático de los comicios. Del millón y medio de habitantes ecuatoguineanos, 427.600 se inscribieron para participar en el proceso electoral que, sin mayores sorpresas, ha concedido la victoria absoluta a Obiang en las cinco últimas ocasiones.

Una intervención breve pero positiva

Obiang hizo su aparición frente a los medios locales tras ejercer su derecho a voto en la mañana del domingo, en lo que los periódicos ecuatoguineanos calificaron de “una breve pero positiva intervención”, y quiso aprovechar la ocasión para recordar que “lo que uno siembra es lo que cosecha, estoy seguro de que la victoria es del PDGE. Hemos presentado el programa para desarrollar el país. El partido ha sembrado mucho y el pueblo tiene que seguir creyendo y votando al PDGE”. Su opiniones contrastan con las de su principal opositor, Andrés Esono, que no ha dudado en calificar las elecciones de “fraude” desde el momento en que se hicieron públicos los primeros resultados. Su partido denunció también a lo largo del día de ayer que la jornada electoral estaba transcurriendo “en medio de escandalosas y generalizadas irregularidades”, indicando que las autoridades sólo dejaban escoger una papeleta a los votantes (haciendo así que el voto de cada uno no fuera secreto), los cuales, por miedo a las represalias, no tenían otra opción que tomar la del PDGE.

Diversas organizaciones y naciones han denunciado a lo largo de los años la inexistente democracia de Guinea Ecuatorial, sin éxito, mientras la diáspora residente en España critica duramente la pantomima organizada por Obiang. Al ser preguntado sobre el número de votos que obtendría la oposición en los presentes comicios, un joven ecuatoguineano residente en España contestó con ironía que no creía que “Obiang vaya a dar margen a nadie, aunque sea un dos por ciento de los votos”.