Luis Melgar Valero: “Guinea sigue teniendo una variación de la ley de vagos y maleantes”

Luis Melgar Valero ejerció entre 2013 y 2016 como segundo secretario de la Embajada española en el país y es autor del libro Los blancos estáis locos: un diplomático español en Guinea Ecuatorial (Planeta, 2017), donde recoge algunas de sus observaciones y vivencias en Guinea Ecuatorial. Nunca ha dudado a la hora de expresar lo que él considera un “surrealismo mágico“ rodeando la pequeña nación africana, aunque sin dejar de observarla desde la profesionalidad que confiere su oficio. Hoy hablamos con él para aproximarnos a las elecciones que se celebrarán el próximo 20 de noviembre en Guinea Ecuatorial, donde pocos dudan que Teodoro Obiang, el dictador más longevo del mundo, repetirá mandato por enésima vez.

¿En qué beneficia y en qué perjudica a GE una continuación en el poder de los “Teodoros”?

Teodoro Obiang es el gobernante africano que más tiempo lleva en el poder, y la fundación de una saga familiar con Teodoro Nguema como sucesor no augura nada bueno para el camino democratizador en Guinea Ecuatorial. Además del déficit democrático, el gobierno de Obiang ha venido marcado por la corrupción generalizada y por dar preminencia a una de las etnias que habitan el país (los fang) sobre las otras, además de reprimir ciertos derechos humanos básicos como la libertad de expresión o de asociación. Por otro lado, y a diferencia de su padre, Teodoro Nguema no ha demostrado especial interés por las tareas de gobierno ni tiene una visión clara para el futuro de su país. Esos son, a mi modo de ver, los principales puntos en contra de esta continuidad.

El gran beneficio, sin ninguna duda, es la estabilidad. Como decía antes, en un país relativamente pequeño como Guinea Ecuatorial conviven diferentes etnias como los fang, los bubis, los ndowé, los bisios y los annoboneses, que no están especialmente integradas entre sí. Un cambio en el poder que no estuviera consensuado entre todas las etnias tendría muchas posibilidades de general un conflicto inter-étnico de difícil solución. Por otro lado, y a pesar de la indudable corrupción del régimen, hay que reconocer que Obiang ha hecho una importante labor de modernización y de ampliación de las infraestructuras del país. Aunque las desigualdades no solo persisten, sino que se han incrementado, creo que la mayoría de los ecuatoguineanos de hoy viven mejor que sus padres. Tampoco hay que olvidar que el predecesor inmediato de Obiang fue su tío Matías Nguema, que fue un genocida, así que la estabilidad me parece sin duda un beneficio.

¿Existe una desconexión de la realidad ecuatoguineana en Malabo?

Francamente, creo que no tanto. Los guineanos de todas las etnias son personas muy apegadas a la familia y a la tierra, y mantienen muy vivos sus vínculos con “su pueblo”. El grupo más poderoso del país, los elegidos que rodean a Obiang, se conoce como “el clan de Mongomo” y tienen lazos muy intensos con esa zona. Se dice, y yo creo que es cierto, que cuando Obiang va a su pueblo, los ancianos tienen todavía el poder de “regañarle” si creen que ha hecho algo mal… aunque, según pasan los años, me tomo que Obiang va camino de ser el más anciano entre los ancianos. Es verdad que hay realidades distintas en el campo y en la capital, pero todos los habitantes de Malabo conservan muy vivo el vínculo con su pueblo de origen.

¿Qué sectores de la población apoyan el régimen de Teodoro en mayor medida? ¿Y cuáles lo apoyan menos?

Creo que la política ecuatoguineana conserva un componente étnico muy fuerte, así que el principal apoyo de Obiang se encuentra en el núcleo de los fang. Obviamente no todos los que pertenecen a esta etnia son seguidores suyos. El presidente del CPDS y candidato a la presidencia, Andrés Esono, es un ejemplo clarísimo, ya que es fang y puede decirse que es de los opositores más firmes y abiertos al régimen. Pero opino que es una excepción, ya que el componente ideológico aún es relativamente menor en la política guineana. Entre los fang, los pocos que se oponen a Obiang lo hacen porque quieren disputarle el puesto pero dando continuidad al régimen, no porque crean en una verdadera reforma democrática. En cuanto a las otras etnias, no creo que Obiang sea especialmente popular entre ellas… pero mucha gente prefiere no meterse en política, seguir con su vida y estar tranquilos.

Tengo entendido que la diáspora es bastante contraria a Teodoro. Hago esta misma pregunta a todos con los que hablo sobre este tema: ¿opinas igual?

Sí, sí, totalmente. La mayoría de la gente que abandona Guinea de forma definitiva es porque se ha enfrentado a Obiang de alguna manera y por lo tanto ya no tiene acceso a una vida razonablemente cómoda en el país. La diáspora está formada en una inmensa mayoría por exiliados, ya sea porque se oponen al régimen o, como dicen allí, “porque hay robado un poco demasiado” y se han enfrentado a la cúpula. En cualquier caso, no son partidarios de Obiang… aunque para todo hay excepciones.

¿Podemos esperar un proceso electoral pacífico?

Yo creo que sí. No veo ningún motivo para esperar un levantamiento violento. Como te decía, la mayor parte de los guineanos prefieren no meterse en política y seguir con su vida lo más tranquilamente posible.

¿Qué implica el cierre de las fronteras terrestres del país hasta después de las elecciones?

Esto tiene un poco que ver con lo anterior. Obiang siempre ha tenido un miedo irracional a sufrir un golpe de Estado, en su mente siempre financiado y organizado desde el exterior. Digo irracional y es cierto que en 2005 hubo un golpe de Estado fallido, en el que estuvo implicado el hijo de Margaret Thatcher, y que parece casi el argumento de una novela (Los perros de la guerra, de Frederick Forsyth, para más señas). Creo que el cierre de fronteras tiene que ver con esto. Conforme se va haciendo mayor, aumenta su temor a que alguien intente quitarle del poder por la fuerza, sobre todo de cara a la sucesión, y cerrar las fronteras es una forma de protegerse.

¿Teodoro ha beneficiado o ha perjudicado históricamente las inversiones españolas en GE?

Ah, qué pregunta más interesante, y la respuesta es muy contradictoria. A Teodoro Obiang le hubiera encantado rodearse de empresas españolas. ¡Él mismo se siente español! Pero él siempre ha sentido que España lo rechaza, como una madre que reniega de su hijo. Ha sufrido síndrome de abandono, y no le culpo, porque durante muchos años España se ha olvidado por completo de Guinea Ecuatorial, que gobiernos y política aparte, no deja de ser una nación hermana, igual que las latinoamericanas o Filipinas. Hay una máxima relativa a la comunidad iberoamericana que es que España se relaciona con los pueblos más allá de las diferencias que pueda haber entre gobiernos, y que con Guinea, ciertamente, no se ha aplicado. Obiang, por lo tanto, ha preferido echarse en manos primero de americanos y franceses, y ahora de los chinos, en parte como venganza contra España por nuestro desapego hacia ellos.

Ahora, si hablamos de derechos humanos en Guinea Ecuatorial…

Guinea Ecuatorial se ha convertido en el último país en abolir la pena de muerte. Es cierto que hay otros problemas de derechos humanos más acuciantes que este en el país: hace ya tiempo que la pena capital se aplicaba poco y solo para delitos de sangre, pero aun así, es una buena noticia. Igual que es legítimo y constructivo señalar las deficiencias del régimen en materia de derechos humanos y democracia, también es justo aplaudir sus aciertos, y este lo es. Guinea Ecuatorial ha abolido la pena de muerte y esto es una excelente noticia.

Me preocupa la deriva de la situación de la comunidad LGBTI en Guinea Ecuatorial. Desde un punto de vista legal, Guinea sigue teniendo una variación de la ley franquista de vagos y maleantes que heredaron de nosotros y que aún no han reformado, pero recientemente hubo un proyecto de “Ley reguladora de la prostitución y el derecho de los homosexuales en Guinea Ecuatorial” con algunos artículos especialmente preocupantes como la prohibición de la “propaganda de la homosexualidad”. Realmente eso sería un paso atrás muy serio.