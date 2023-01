“Desde el 24-F, vivimos con la certeza de que podemos morir en cualquier momento”

Cuando Mariana Oleskiv, la máxima autoridad de Turismo de Ucrania, partía a primera hora de ayer hacia Fitur, el mundo se le vino abajo al leer la trágica noticia sobre el helicóptero siniestrado en el que viajaba el titular de Interior y toda la cúpula del ministerio. «Pensé en cancelar todas las reuniones», confiesa a LA RAZÓN. Su país tiene un stand en esta feria de turismo internacional, de «manera simbólica», para agradecer a todos los países que apoyan a Ucrania, así como «buscar respaldo para la reconstrucción, la restauración del patrimonio y fomentar el turismo, una vez acabe la guerra».

«Es un día muy triste. Conocía personalmente muy bien al primer viceministro de Interior, Yevheniy Yenin. Él fue el viceministro de Exteriores e hicimos juntos el régimen de exención de visados para los saudíes. Comenzamos el turismo con este país en 2021 y nos convertimos en el destino emisor número uno para Arabia Saudí», recuerda Oleskiv. También liberaron de manera conjunta el régimen de visados para los ciudadanos indios y para los chinos: «Él fue un gran partidario».

Entrevista con Mariana Oleskiv, presidenta de la Agencia Estatal para el Desarrollo Turístico de Ucrania en el stand de Fitur. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

La equivalente a ministra de Turismo reconoce que para los ucranianos y para ella, «es una pérdida horrible». Oleskiv asegura que, lamentablemente, «tenemos estas noticias, casi todos los días». Se «puede estar todo el tiempo deprimido. Lo más difícil es levantarte y seguir haciendo tu trabajo». Por eso ella, aunque se le salten las lágrimas al mencionar a sus compañeros en el Gobierno, ha seguido con su agenda en Madrid y aprovechará Fitur para lograr más medios y acuerdos en beneficio de Ucrania. «La gente que conozco, que están luchando también, estos días ven a sus amigos morir, otros están siendo asesinados... No obstante, se levantan y siguen combatiendo». Oleskiv confiesa que aunque durante mucho tiempo todos en Ucrania sufrirán un duro Síndrome de Estrés Post Traumático, «ahora solo tenemos que luchar».

Cambio de prioridades

En los últimos diez meses, desde el inicio de la invasión, su trabajo como presidenta de la Agencia Estatal para el Desarrollo del Turismo de Ucrania ha dado un giro considerable. Tras los primeros dos días de «shock» y reubicación de sus seres queridos, comenzó una campaña internacional para aislar a Rusia de diversos organismos turísticos. Organizó con hoteles y restaurantes otrora de lujo que cocinaran menús sencillos así como la posibilidad de usar sus refugios y habitaciones a quienes se habían quedado sin hogar. Asimismo, dispone de un equipo de voluntarios que le ayudan en la preservación: protegieron estatuas, obras de arte con madera y sacos de arena...

Ahora están centrados en la mejora de las carreteras, para que los servicios médicos puedan llegar lo más rápido posible para poner menos en riesgo la vida de los ucranianos y en la restauración del patrimonio cultural. «Porque Rusia no solo intenta matar a los ucranianos y apoderarse de nuestras tierras, sino también destruir nuestra cultura. Participar en exposiciones y eventos culturales es importante para mostrar nuestro legado, preservar nuestra cultura y promoverla en todo el mundo».

No se moja sobre si lo sucedido en la región de Kyiv ha sido provocado–pues aún no había tenido acceso a los informes oficiales del Gobierno de Zelenski– aunque no lo descarta.

«Podría ser cualquier cosa. Las condiciones climáticas eran muy malas. Pero también recuerda al avión de Polonia en el que el presidente polaco murió. El propio Zelenski ha tenido muchos intentos de asesinato».

Lo cierto es que, en plena guerra, en el helicóptero volaban objetivos para Moscú, «así que personalmente, creo que hay una gran posibilidad de que no simplemente sucediera porque sí. Puede haber huellas de Rusia. Y es que ellos quieren eliminar a los responsables de nuestras capacidades defensivas».

Oleskiv asevera que los fallecidos eran muy importantes. Entre otros departamentos, el ministro de Interior está al frente de los rescatistas y bomberos que este fin de semana han sacado de los escombros a los supervivientes del edificio de Dnipro. «Tenían un papel crucial». Oleskiv vuelve a emocionarse e insistir en que eran grandes personas y que su país y sus seres queridos están de luto. Eso sí, es sincera al declarar que «por desgracia, desde el 24 de febrero, vivimos con la certeza de que sabes que tus amigos, tu familia y tú misma puedes morir en cualquier momento».

Grandes planes para Crimea en la postguerra

Una de las perlas turísticas de Ucrania es Crimea, que desde 2014 fue anexionada ilegalmente a Rusia. Mariana Oleskiv confiesa que «tenemos un gran plan para Crimea». Oleskiv reconoce que la Península ahora, lamentablemente, está plagada de bases militares rusas, pero en su proyecto trazado junto a la oficina de Zelenski y el ministro de Desarrollo Regional e Infraestructuras, (que ahora es una especie de Ministerio para la reconstrucción), se mejorará la infraestructura marina y aérea, las carreteras, vías ferroviarias y también el turismo. «Queremos convertir Crimea en un resort 360, para disfrutar todos los días de la semana de sus hermosas playas, su cultura y naturaleza». Oleskiv recalca que Zelenski ha prometido liberar Crimea y traer de vuelta la vida allí y a los vecinos que tuvieron que abandonar sus casas. «Este es nuestro objetivo final».

Pérdida de turistas bielorrusos

Oleskiv explica que en 2014 detuvieron todo el turismo con Rusia, cuando se anexionó ilegalmente Crimea. “Pero algunos siguieron viniendo. En su mayoría estaban visitando a algunos de sus familiares o tenían problemas de salud. No era realmente de turismo. También vinieron algunos espías, por supuesto, para los que no teníamos visados”. Ahora, Oleskiv reconoce que es prácticamente imposible conseguir un visado para un ciudadano ruso por toda la burocracia que deben hacer.

En cuanto a Bielorrusia, su país vecino, que en este momento realiza maniobras militares conjuntas con Rusia, sí que van a notar la ausencia de turistas. “Bielorrusia era un mercado turístico muy importante para nosotros hasta el año pasado, y este año tendremos que sustituirlo por otros países”.

No obstante, la presidenta de la Agencia Estatal para el Desarrollo del Turismo de Ucrania explica que, en este sentido, su industria “es muy flexible”. “Perdimos el mercado ruso en 2014, después, con la pandemia en 2020 y debido a las restricciones, perdimos los mercados europeos y americanos. Entonces empezamos a trabajar con el mercado nacional. Luego empezamos a trabajar con los países del Golfo, como Arabia Saudí por ejemplo, que ayudaron a la industria a sobrevivir”, explica Oleskiv.

Una vez termine la guerra, su enfoque principal se centrará en “los países de la Unión Europea. En primer lugar, los que apoyaban a Ucrania. Por eso, una vez más, estamos aquí para decir gracias por el apoyo. Vamos a seguir luchando y seguir trabajando en tener a nuestros turistas de vuelta. Y mostrarles la historia de Ucrania su historia. La gente podrá conocer a los ucranianos, estrechar sus manos, decirles gracias y le diremos gracias por el apoyo”.