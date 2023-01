Rusia habría perdido tantos soldados en la batalla por Soledar como en las dos guerras de Chechenia juntas

Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron ayer de su retirarada de la localidad de Soledar, en la región de Donetsk (este), para “preservar la vida del personal”, una semana después de que las autoridades prorrusas en la región anunciaran haberse hecho con el control tras unos combates en los que participaron mercenarios del Grupo Wagner.

"Para preservar la vida del personal, las Fuerzas de Defensa se retiraron de Soledar y se atrincheraron en líneas defensivas preparadas previamente", ha dicho el portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas, Serhiy Cherevati, en declaraciones concedidas al portal ucraniano de noticias Suspilno.

Así, ha recalcado que los militares "cumplieron su principal tarea", que era "no permitir al enemigo irrumpir de forma sistemática en dirección a Donetsk en este frente". "La línea de frente fue arrasada. No hubo cerco ni captura (de tropas). No podemos permitirnos el lujo en que incurre el enemigo de lanzar a los combatientes al matadero", ha argumentado. "Estamos intentando maniobrar, alcanzar con fuego, usar tácticas de grupos pequeños para agotar al enemigo dentro de lo posible", ha explicado Cherevati.

En este sentido, el portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas ha asegurado que las fuerzas de ocupación rusas han perdido tantos soldados en la batalla por Soledar como en las dos guerras de Chechenia juntas en la televisión nacional ucraniana este jueves 26 de enero. “Los soldados movilizados son la única fuerza que les permite mantener una ofensiva”, dijo.

La estimación oficial de muertos o desaparecidos en la primera guerra de Chechenia se eleva a 5.730, aunque la Unión de Comités de Madres de Soldados de Rusia eleva esta cifra hasta los 14.000 muertos; en la segunda guerra, entre 1999 y 2009, la cifra sería de 4.249 muertos. De modo que entre ambos conflictos las cifras más bajas hablarían de 10.000 muertos y las más pesimistas de más de 18.000.

La ciudad de Soledar fue ocupada por el Ejército después de varios días de intensos combates. El gobernador de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, afirmó el lunes que “la ciudad fue destruida”. “El enemigo infligió el máximo daño, y prácticamente no quedan edificios enteros, quedan las estructuras”, remachó.