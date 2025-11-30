Acceso

Abren las urnas en Honduras en unos comicios marcados por las acusaciones de fraude

Las votaciones comenzaron a las 07:00 hora local (13:00 GMT)

AME4382. TEGUCIGALPA (HONDURAS), 30/11/2025.- Representantes del Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) preparan material electoral en un centro de votación este domingo, en Tegucigalpa (Honduras). Las elecciones generales en Honduras, que definirán si el partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) se mantiene en el poder o si retorna el bipartidismo tradicional de los Partido Nacional y Liberal, se iniciaron este domingo a las 07:00 hora local (13:00 GMT). EFE/ Gustavo Amador
Comienzan comicios en Honduras que definirán si continúa la izquierda o regresa la derechaGustavo AmadorAgencia EFE
  • Efe
    Agencia Efe
Creada:
Última actualización:

Las elecciones generales en Honduras, que definirán si el partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) se mantiene en el poder o si retorna el bipartidismo tradicional de los Partidos Nacional y Liberal, se iniciaron este domingo a las 07:00 hora local (13:00 GMT).

Los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, declararon abiertas las votaciones a las 07:00 horas locales (13:00 GMT) en las instalaciones del Instituto Central Vicente Cáceres, en Tegucigalpa.

