La agencia anticorrupción ucraniana registra la oficina presidencial y la casa de la mano derecha de Zelenski

El cerco sobre las supuestas actividades de corrupción del cerco del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se estrecha. La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción de Ucrania (SAP) han confirmado que están efectuando este viernes registros al jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, tanto en la sede presidencial como en su domicilio.

"Las medidas están autorizadas y se llevan a cabo en el marco de una investigación" que está en marcha sobre una supuesta trama de corrupción, según estos organismos.

Según la información recogida por la publicación 'Dzerkalo Tyzhnia', y de la que se hace eco la agencia Efe, los registros se han llevado a cabo en la oficina de Yermak y en el apartamento de la sede presidencial donde vive el principal consejero del presidente ucraniano desde el comienzo de la guerra.

El propio Yermak ha confirmado estos registros y se ha ofrecido a colaborar. “No hay ningún obstáculo a los investigadores. Se les ha dado pleno acceso al apartamento”, dijo en su cuenta de Telegram Yermak, que explicó que sus abogados están en contacto con los detectives que efectúan los registros

Los medios ucranianos relacionan estas medidas de la NABU contra la persona de más confianza del presidente con el caso abierto recientemente por la agencia contra una supuesta trama que cobraba en tiempos de guerra sobornos a contratistas de la empresa pública de energía atómica.

Si cualquier momento para que surja este caso es malo para los intereses del presidente Zelenski, este es particularmente inoportuno ya que coincide con el momento clave de las negociaciones para el fin de la guerra contra Rusia a partir del plan presentado por EEUU.

La trama, que estaría liderada por el exempresario y antiguo socio empresarial de Zelenski Timur Mindich, estaría integrada por el exministro de Energía Herman Galushchenko y otros antiguos integrantes del gobierno.

El jefe de la NABU, Semén Krivonos, dijo esta semana que las investigaciones sobre la trama continuarían y que la agencia preparaba nuevas imputaciones.

Krivonos dijo también -en referencia a las delicadas negociaciones en que EE.UU. planteó a Ucrania la posibilidad de ceder territorio a Rusia para poner fin a la guerra- que la investigación no se vería influenciada por cuestiones de “geopolítica”.

En uno de sus discursos sobre el plan de paz alineado con las demandas rusas que presentó EE.UU. a Kiev, Zelenski hizo un llamamiento para enterrar las guerras internas y hacer frente común para reforzar la posición ucraniana en las negociaciones, informa Efe.

El presidente ucraniano intentó en julio subordinar a la NABU al fiscal general, una figura nombrada por el poder ejecutivo sobre la que tiene control la presidencia.

Esta maniobra finalmente frustrada por las protestas ciudadanas y la presión de los socios europeos de Kiev fue interpretada por muchos en Ucrania como un intento de Zelenski de parar investigaciones de la NABU que podían afectar a su entorno inmediato.