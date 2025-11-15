Zelenski anuncia cambios en las principales empresas energéticas del país tras el escándalo de corrupción

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado cambios en la dirección de las principales empresas del sector energético del país tras destaparse un grave escándalo de corrupción que afecta al sector energético y también al de defensa. "En paralelo a la revisión completa de las actividades financieras, hay que iniciar una renovación de la dirección de estas empresas", ha publicado Zelenski en su cuenta en Telegram este sábado, como recoge Europa Press.

"Estamos comenzando el reinicio de empresas estatales clave del sector energético. En paralelo a la auditoría financiera se van a renovar totalmente las directivas de estas empresas", ha añadido. Las medidas han sido ya acordadas con la primera ministra, Yulia Sviridenko, ha explicado Zelenski, que ha mencionado en concreto a la empresa pública de energía nuclear, Energoatom, cuya nueva junta supervisora debería estar funcionando en una semana. También se renovará totalmente la junta directiva de la compañía.

Igualmente habrá cambios en la empresa de energía hidroeléctrica pública, Ukrhidroenergo, en la empresa de gasoductos y en el gigante del gas Naftogaz, también de titularidad estatal. Energoatom está en el centro del escánalo de corrupción más grave destapado desde que en febrero de 2022 Rusia inició la invasión a gran escala de Ucrania, un caso que se ha cobrado el cargo de dos ministros en los últimos días. En concreto, se habrían pagado millones de euros en sobornos durante la construcción de estructuras de protección para proteger la infraestructura energética de los ataques rusos. Dos sospechosos han huido del país, incluido uno de los colaboradores más cercanos de Zelenski.