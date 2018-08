«Múltiples víctimas» en un nuevo tiroteo en Florida

La oficina del Sheriff de Jacksonville, en el estado de Florida, informó ayer de un tiroteo masivo con «múltiples víctimas» en un centro comercial en pleno centro de la ciudad y pidió al público mantenerse lejos de la zona, informa CNN. Al menos cuatro personas han muerto y quince más han resultado heridas en el tiroteo. El tirador habría sido ya abatido y el lugar está siendo registrado por si quedara algún otro sospechoso. «Un sospechoso está muerto en el lugar. En este momento se desconoce si hay un segundo sospechoso», indicó la Oficina del Sheriff de Jacksonville a través de su cuenta en Twitter. Por el momento no hay confirmación oficial del número de muertos, aunque la Oficina del Sheriff informa de «varias víctimas mortales» y de que «muchas personas han sido evacuadas», recoge Europa Press. El tiroteo tuvo lugar en el centro comercial The Landing, y la Policía pidió a todo el mundo que se alejara de la zona porque, por el momento no es segura. En el lugar hay ya ambulancias, bomberos y policías. Los heridos han sido trasladados al Memorial Hospital y al UF Health Hospital.

«Estamos encontrando a muchas personas escondidas en zonas cerradas de Jackonsville Landing. Os pedimos calma. Quedaos donde estáis escondidos. Los SWAT (fuerzas especiales) están realizando un registro metódico dentro de The Landing. Llegaremos a vosotros. Por favor, no vengáis corriendo»,añadió la Oficina del Sheriff en otro mensaje. Posteriormente instó a las personas que quedan en el interior del centro comercial a ponerse en contacto a través del número de emergencias 911.