Panamá celebra 200 años de independencia de España

(AP). Panamá recordó el domingo a los más de 7.000 panameños que han fallecido por el COVID-19 en medio de la celebración por los 200 años de independencia de España. Esta vez tampoco hubo masivos desfiles estudiantiles y de bandas en las calles debido a la pandemia.

Los actos por el Bicentenario de la independencia, que comenzaron desde temprano con la izada de la bandera panameña en la Presidencia de la República y una liturgia de acción de gracias en la Catedral Metropolitana Santa María La Antigua, incluyeron la develación de una pintura en memoria de los muertos por coronavirus en Panamá, realizada por el destacado pintor panameño Aristides Ureña.

La obra —una tela retablo develada en la iglesia San Francisco de Asís, en el Casco Antiguo de la ciudad capital y cerca de la Catedral— exalta “los valores de la solidaridad cristiana”.

“Hoy es un día de reflexión porque a pesar de que hemos estado pasando por momentos muy difíciles, no me queda la menor duda que unidos no hay problema que nosotros no podamos vencer”, dijo el presidente panameño Laurentino Cortizo, quien también aprovechó para llamar a los miles de panameños que no se han aplicado la vacuna contra el coronavirus a que lo hagan debido a un ligero repunte de contagios. Panamá ha reportado hasta ahora 477.306 casos y 7.361 decesos.

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, durante la homilía en la catedral dijo que “las celebraciones del bicentenario en medio de la pandemia es una buena ocasión para que ahora nosotros podamos proseguir la construcción de nuestra nación, levantar vuelo y mirar horizontes más grandes y altos”. “Ayer fueron los próceres y padres fundadores de nuestra patria, ahora nos toca a todos nosotros por eso, entre todos, sin exclusión de ningún panameño y panameña, necesitamos discernir sobre nuestro pasado, presente y futuro”, destacó.

Debido a la pandemia, la fecha contrasta con los festejos callejeros y desfiles de escuelas e instituciones de años anteriores.

La celebración también incluyó un acto en la Plaza de la Independencia, frente a las escalinatas de la Catedral Metropolitana, en donde Juan Carlos Monterrey Gómez, en representación del liderazgo juvenil, leyó ante los presentes el Acta de Independencia de Panamá de España, que fue proclamada el 28 de noviembre de 1821. Panamá también festejó sin desfiles callejeros los 118 años de separación de Colombia a inicios de noviembre.

