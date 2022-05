“Petro es un caudillo promotor del chavismo, por eso no ganará las elecciones”

Colombia decidirá este 19 de junio entre la izquierda de Gustavo Petro o el populismo de Rodolfo Hernández, después de que estos dos candidatos fueran los más votados en los primeros comicios del pasado domingo. El experto Carlos Suárez analiza para LA RAZÓN los posibles escenarios de la segunda vuelta.

1 ¿Qué dice el buen de Rodolfo Hernández resultado sobre la situación social y política en Colombia?

Desde hace unas semanas tuve la oportunidad de decir que en la segunda vuelta estaría Rodolfo Hernández. Y lo dije, basado en en nuestras lecturas de big data pero, también en el análisis social. Ayer Colombia votó en contra de la clase política, en contra del establecimiento, votó por un cambio y todo eso lo representa el verdadero outsider: Rodolfo Hernández. Colombia anhela un cambio y ese cambio lo encarna el ingeniero Rodolfo; la paradoja política consiste en que Petro vende un cambio rodeado de los políticos tradicionales, los que encarnan todo lo que no quiere el ciudadano. Petro se equivocó en gran medida porque no supo leer el hastío y se dejó atrapar por todo lo que detesta el ciudadano: los políticos tradicionales.

2 ¿Cree que la suma de votos de toda la derecha apoyando a Rodolfo Hernández puede privar a Petro de la victoria en la segunda vuelta

En Colombia no existe una división entre derecha e izquierda, los ciudadanos están preocupados por asuntos más básicos: 22 millones de colombianos viven con 2 dólares al día y ven cómo la clase política corrupta se roba los recursos públicos; ahí confluirán los electores de todos los sectores a votar por Rodolfo en segunda vuelta y derrotarán a Petro.

3 ¿Qué tipo de política hará Petro si gana? ¿Será una izquierda moderada o radical en cuestiones clave?

Petro es un caudillo promotor de la revolución chavista, por eso no ganará las elecciones; los colombianos no votarán por un cambio hacia el neocomunismo porque Colombia no es suicida.

4 ¿Cómo crees que puede ser un gobierno de Rodolfo Hernández en lo económico en lo social?

Rodolfo es un empresario, un constructor, su gobierno será una continuación de lo que fue su gobierno como alcalde en Bucaramanga: muy centrado en ordenar las finanzas públicas. Sus propuestas de gobierno, en realidad, no se conocen porque su oferta única como candidato es la anticorrupción.

Carlos Suárez, analista político colombiano