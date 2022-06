Más de la mitad de los estadounidenses no creen que haya un “problema con las armas” en Estados Unidos

“Basta ya, tenemos que actuar”, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante un discurso en el que pedía que se prohíban las armas de asalto, después de los continuos tiroteos que está sufriendo el país en las últimas semanas. Buffalo, Uvalde, Oklahoma o Iowa han sido algunos de los escenarios de estos macabros sucesos, que han dejado decenas de muertos y otras tantas personas heridas.

Algunos estados han comenzado a actuar. La legislatura de Nueva York votó el jueves para prohibir a cualquier persona menor de 21 años la compra o posesión de un rifle semiautomático, un importante cambio en las leyes estatales. La edad permitida antes era de 18 años. El proyecto de ley que eleva el límite de edad es la parte más significativa de un paquete de medidas de control de armas anunciado a principios de esta semana por los líderes legislativos demócratas y la gobernadora Kathy Hochul.

Otra nueva legislación restringirá la compra por parte de los civiles de armaduras antibalas, que llevaba el asesino de Buffalo, y exigirá que las nuevas armas estén equipadas con tecnología de micromarcaje que pueda ayudar a los investigadores de las fuerzas del orden a rastrear las balas hasta las armas de fuego concretas.

Pese a ello, más de la mitad de los estadounidenses no creen que haya “un problema con las armas”. La encuesta de The Economist a 1500 adultos estadounidenses entre el 28 y el 31 de mayo, concluyó que el 51% está de acuerdo con que “los tiroteos son un problema de salud mental, no un problema de armas”. Mientras tanto, el 41% dijo que no está de acuerdo con esa opinión y el 9% dijo que no está seguro.

Por otro lado, una encuesta realizada por Trafalgar Group entre el 25 y el 29 de mayo mostró que el 57,5 por ciento de los probables votantes de las elecciones generales creen que las escuelas son algo más o mucho más peligrosas cuando se impide que los maestros y el personal escolar debidamente capacitados porten un arma de fuego.