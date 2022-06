La filtración de los “Petro vídeos” pone en jaque la campaña del candidato izquierdista

La política colombiana está llena de filtraciones y “chuzadas”. En 1994 el caso de las “narcocassettes” protagonizó la elección de Ernesto Samper como presidente, con las grabaciones de supuestas ayudas financieras procedentes del narcotráfico. Dos décadas después el candidato Gustavo Petro ve su apellido asociado a unos videos privados filtrados a la prensa, en este caso supuestamente grabados por su propio equipo político con lo cual, según la legislación colombiana, no serían ilegales. El propio Petro dice otra cosa. “Las grabaciones tienen que ver con los enlaces de zoom de la plataforma de Colombia Humana y no son entregadas por alguien de la campaña, eso lo verificamos. Las grabaciones no son hechas por nadie de la campaña, por tanto nadie de la campaña no ha entregado eso”.

En las grabaciones el equipo estratégico del abanderado de la izquierda, conformado por Roy Barreras, Roosvelt Rodríguez, Temístocles Ortega y Luis Fernando Velasco y Alfonso Prada discuten abiertamente sobre acciones de campaña, particularmente aquellas que conduzcan a atacar moralmente a sus adversarios. En uno de los “Petro videos” el asesor de comunicación, Sebastián Guanumen, dice que “el objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral. Tenemos que defendernos y atacar, eso significa que, seguramente, la línea ética se va a correr un poco”.

Se trata de horas y horas de videos, captados durante al menos 11 meses y con el candidato Petro participando en algunos de los diálogos, especialmente antes de que se confirmaran la fuerte competencia y el candidato izquierdista plantease cómo dirigirse al centro político, y qué posturas tomar frente a las alianzas liberales. Barreras pedía “dividir” al centro y cuidar la información sobre acuerdos con extraditables presos. Además se mencionaban campañas negras y hasta fuentes de financiación.

Sobre los adversarios, todos los otros aspirantes estuvieron en la mira pero especialmente Federico “Fico” Gutiérrez, el rival más fuerte de cara a la primera vuelta. Se buscó relacionarlo con el narcotráfico y la delincuencia, presentarlo como heredero del expresidente Álvaro Uribe y asociarlo con el actual mandatario Iván Duque, cuya imagen está por los suelos. “Necesitamos empezar a atacar a Fico, a infundir ciertos rumores y ciertos elementos que nos sirvan en contra de Fico, así como nos los hacen a nosotros. En esta campaña no basta con defenderse solamente”, dice Guanumen. “Hay que vender a Fico como una marioneta”, agrega en una de las grabaciones.

El asesor también recomendó “proyectar que Fico va a acabar la economía de este país. Si estamos jodidos, con Fico va a ser peor. Si Duque llevó este país a la crisis, Fico lo va a hundir (…) En el tema de mujeres, hay que ver cosas como: ¿usted confiaría en alguien como Fico? Ponerle la cara así como depravado, no sé. ¿Le confiaría usted sus hijos a un presidente como Fico? ¿Dejaría usted a su mamá o papá con los aliados de Fico? Empezar a jugar con temas emocionales para quitarles audiencia”.

Manifiesto por una campaña limpia

Mientras su equipo impulsaba estas estrategias, Petro publicaba en sus redes sociales un “manifiesto por una campaña limpia” que planteaba no descalificar adversarios, no usar información íntima de los contrincantes, luchar contra las fake news, repudiar el uso de bots, el vandalismo y el dinero ilícito.

Finalmente Fico no pasó a la segunda vuelta sino Rodolfo Hernández, después de un meteórico e inusual crecimiento en apoyo electoral impulsado por su mensaje anti sistema pero no de izquierdas. Ahora Gutiérrez ha demandado a la campaña de Petro, que ganó la primera vuelta, ante Fiscalía por persecución sistemática. Allí también cursa una denuncia adicional de la Red de Veedurías y del propio jefe de debates de Petro, Alfonso Prada, por “violacion a la intimidad”.

El despacho del Fiscal General de la Nación se asignó un equipo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y a un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción a investigar el caso y valorar la relevancia jurídico-penal que conduzca a acciones posteriores. Hernández, por su parte, ha condenado que Petro haya optado por la guerra sucia contra sus adversarios, y denunciado que tales estrategias se han apuntado en su contra ahora que disputa la Presidencia con la izquierda del Pacto Histórico, cuyos números en encuestas han descendido desde las filtraciones.

Campaña contra Hernández

En las redes sociales aparecen contenidos que relacionan a Rodolfo Hernández con Uribe, con corrupción, incompetencia o hasta el nazismo. La revista “Semana” publicó el testimonio de un supuesto integrante del Pacto Histórico afirmando, en anonimato, que Sebastián Guanumen estaría detrás de esa nueva campaña sucia.

Petro se ha defendido diciendo que no han podido mostrar algo que lo incrimine o que revele planes para llevar a Colombia al comunismo, expropiar o cualquier otra confirmación de las acusaciones que siempre se hacen sobre él. “Son reuniones ante los hechos, eso se llama cuartos de crisis, para trazar las defensas. Y eso si se recorta nos puede dar la impresión contraria”, ha dicho al afirmar que varios de los videos divulgados han sido editados para manipular el contenido. Petro ha negado que Guanumen sea algo más que un simple asesor que “hace propuestas”.

Por ahora, en la campaña de la izquierda hay desconfianza y, claro, pesquisas para encontrar las grietas que permitieron la divulgación de las grabaciones. Otros están nerviosos: la prensa seguirá escarbando en el contenido de los vídeos, apenas a horas de la elección definitiva. Justo el momento más vulnerable de un candidato que se muestra, en el mejor de los casos, en empate técnico con Rodolfo Hernández.