Cadena perpetua para una mujer tras matar a sus dos hijos al meterlos en el horno

Lamora Williams deberá pasar el resto de su vida en prisión después de que un juzgado la hallara culpable del asesinato de sus dos hijos menores de edad. La mujer había metido a los niños de uno y dos años en el horno.

Los hechos tuvieron lugar el 12 de octubre de 2017 en Atlanta, Estados Unidos. Según recoge 'The Independent', fue Williams quien contactó con los servicios de emergencia, alertando de que al volver de trabajar, se había encontrado a sus dos hijos muertos. Durante la llamada, la asesina afirmó que al entrar "la estufa estaba (...) sobre la cabeza de mi hijo más pequeño, y mi otro hijo estaba tirado en el suelo (...) no sé qué hacer (...) puedes ayudarme, por favor? (...) por favor, dime que no quiero que me encierren porque no es mi culpa. Acababa de llegar a casa del trabajo".

Un tercer hermano fue encontrado ileso

La condenada en un primer momento explicó que los dos menores y un tercer hermano, que fue encontrado ileso, habrían estado bajo la vigilancia de una cuidadora en el momento de los hechos. No obstante, la presunta cuidadora no habría estado presente en el momento en el que descubrió los cuerpos. Los fiscales rebatieron esta teoría, afirmando que el asesinato habría tenido lugar en el periodo de tiempo que iba entre la noche del jueves y la mañana del viernes.

Poco después del aviso de Lamora Williams, los servicios de emergencia también recibieron la llamada del padre de los niños, Jameel Penn, quien aseguró que la madre le habría hecho una videollamada, mostrándole los dos cuerpos. Otro medio estadounidense, en esta ocasión 'Fox 5 Atlanta', recoge el testimonio de Brenda Williams, madre de la condenada, quien afirma que su hija contaba con un largo historial problemas de salud mental. Lamora Williams fue arrestada y acusada de haber matado a los niños de forma intencionada, al situarlos en el horno y encenderlo.

Finalmente, el pasado viernes el juzgado la halló culpable de dos cargos de asesinato, cuatro cargos de homicidio culposo, dos cargos de agresión agravada y dos cargos de crueldad hacia niños en primer grado, entre otros. Por esto, deberá afrontar una cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La mujer ha mantenido su inocencia durante todo el proceso.