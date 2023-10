El Congreso de Estados Unidos aprueba por los pelos el cierre del Gobierno federal pero no evita las consecuencias negativas

Este fin de semana se ha evitado el cierre del Gobierno estadounidense cuando quedaban pocas horas para que el país se quedara sin presupuesto. En un giro inesperado, los legisladores consiguieron ponerse de acuerdo y aprobar un Proyecto de Ley que les da 45 días más para seguir negociando y pulir el presupuesto. La medida es solo provisional y mantiene el Gobierno abierto hasta el 17 de noviembre, pero las negociaciones a partir de ahora no van a ser nada fáciles. El líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, tiene 7 complicadas semanas. Pedir ayuda a los demócratas para conseguir una solución temporal le ha debilitado, y por si fuera poco, el ala más radical de su partido (los mismos que llevan días bloqueando un acuerdo) sigue presionando para que se celebre una votación que lo destituya, lo que podría estancar las futuras negociaciones.

El peor azote del líder republicano dentro de sus propias filas, dentro de sus propias filas, el representante de Florida Matt Gaetz, ha prometido en la cadena CNN que tiene previsto ¨presentar esta semana una moción para sacar al portavoz McCarthy (…) Creo que debemos sacarnos el Band-Aid¨, que es como se conocen en EE. UU. las tiritas. No le perdona haber trabajado con los demócratas para evitar el cierre de Gobierno. ¨Si alguien quiere presentar una moción contra mí, que la presente¨, ha contestado un desafiante McCarthy que se siente cada vez más acorralado, pero sabe cuál es su deber, ¨tiene que haber un adulto en la habitación. Voy a gobernar con lo que sea mejor para este país¨.

El sábado poco antes de la medianoche, el presidente estadounidense Joe Biden firmó la resolución H.R. 5860 recién aprobada que ¨proporciona asignaciones para el año fiscal a agencias federales hasta el 17 de noviembre de 2023, para proyectos continuos del Gobierno Federal y extiende varias autoridades que vencen¨. Biden le ha dejado muy claro al líder de la Cámara Baja que esta solución provisional tiene muchas lagunas con las que él y su partido no están de acuerdo. Para empezar, suspende la ayuda económica a Ucrania, que fue una de las exigencias de los radicales republicanos (que por cierto, están azuzados por el exmandatario Donald Trump que les alienta a que no cedan ni un milímetro si no consiguen todo lo que están pidiendo). Hasta la fecha el Congreso ha aprobado alrededor de $113.000 millones de dólares en ayudas, según la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado de EE. UU.

El Proyecto de Ley ya va camino del Senado para su aprobación allí, pero los miembros de la Cámara Alta en un comunicado ya han mostrado su intención de seguir apoyando la ayuda a Ucrania. ¨Apoyamos los esfuerzos de Ucrania para defender su soberanía contra la descarada agresión de Rusia¨, han dicho sus líderes en un comunicado, ¨entendemos profundamente la importancia del liderazgo estadounidense y estamos comprometidos a fortalecerlo desde Europa hasta el Indo-Pacífico¨.