"Joe Biden ha mentido al decir que no sabía nada de los negocios de su hijo" Hunter

Estados Unidos va camino de enfrentar el próximo año unas elecciones presidenciales sin precedentes. En el lado republicano, el candidato favorito en las encuestas, Donald Trump, llevará a cabo su campaña mientras enfrenta cuatro causas penales en cuatro estados distintos. En el bando demócrata, Joe Biden que busca la reelección podría enfrentar un Impeachment o juicio político por los negocios de su hijo Hunter Biden. Esta última medida fue anunciada por el presidente de la cámara baja, Kevin McCarthy, el pasado martes basándose en que, tras dos meses de pesquisas, la Comisión Supervisora de la Cámara Baja ha encontrado indicios de una ¨cultura de corrupción¨ que justifican una mayor investigación.

Emprender un juicio político contra el mandatario norteamericano otorgaría un poder adicional a los investigadores de la Cámara Baja sobre las finanzas de la familia del presidente de EE UU. Una investigación, que según explica a LA RAZÓN Jaime Florez, director de comunicación del Comité Republicano Nacional, ¨podría durar varios meses, porque dependerá de la colaboración de las agencias para presentar la información que se les solicite¨, y según él, ¨la Casa Blanca¨ habría pedido al ¨FBI y el Departamento de Justicia que obstruyan la investigación de Hunter Biden¨. De momento no hay pruebas que sustenten esta afirmación.

A McCarthy no le han quedado muchas más opciones que lanzar esta medida a la desesperada y de manera unilateral. El republicano buscaba salvar su propio pellejo calmando al ala más extrema de su partido que hace tiempo que le amenaza con destituirlo por haber pactado con Joe Biden un acuerdo que prorroga el techo de deuda en lugar de imponer recortes más duros, y han dicho que incluso estarían dispuestos a provocar el cierre del gobierno. Precisamente en esa misma línea fue la respuesta del presidente estadounidense, ¨lo único que puedo decir es que quieren destituirme porque quieren cerrar el gobierno¨, dijo Biden.

No parece que la decisión haya calmado las aguas. Justo después de anunciarse el impeachment, el acérrimo trumpista representante de Florida, Matt Gaetz, acudió al pleno de la Cámara para defender la destitución de McCarthy. Que, por si fuera poco, en el otro lado también encuentra confrontación por parte de los republicanos más moderados que no creen que haya pruebas suficientes para someter a Joe Biden a un juicio político.

McCarthy tomó la decisión en un intento de mostrar fortaleza, pero parece estar consiguiendo justo lo contrario, hacer visible la debilidad que envuelve su inestable presidencia. El republicano es consciente de que no hubiera contado con el apoyo suficiente para sacar adelante su plan. Según han revelado republicanos de alto rango a la cadena estadounidense CNN, ha querido ahorrarles la decisión a los miembros indecisos de su partido ¨para que no tengan que posicionarse¨. Ante las críticas por haber tomado la decisión sin previa votación, McCarthy se ampara en que su predecesora en el cargo, Nancy Pelosi, hizo lo mismo cuando los demócratas pidieron un juicio político para el expresidente Donald Trump en 2019.

¿Realmente se llegará a celebrar un impeachment? Difícilmente. Las probabilidades de que la decisión prospere en el Senado son mínimas, teniendo en cuenta que a la mayoría demócrata se suman los republicanos liderados por el veterano Mitchell McConell que rechazan la línea dura del Congreso y cada se alejan más de Trump.

Ahora bien, no tiene sentido iniciar este proceso sin culminarlo porque eso beneficiaría al presidente Joe Biden. Sería como admitir y confirmar la inocencia de Biden. El medio digital Político cree que McCarthy podría usar ¨este argumento para presionar a los moderados de su partido que actualmente no ven evidencia de delitos o faltas graves¨. Para Florez, ¨Joe Biden ha mentido al decir que no sabía nada de los negocios de su hijo, que no participó de ellos, y que no se benefició de ellos en ningún momento¨. Si bien es cierto que hay pruebas claras de que Hunter Biden aprovechó la fama de su apellido para conseguir lucrativos acuerdos en el extranjero, no es un funcionario del gobierno. La investigación tiene que centrarse en su padre no en él, y hasta ahora los republicanos no han presentado ninguna prueba de que el presidente estadounidense se haya beneficiado de los negocios de su hijo, a pesar de que McCarthy esté haciendo un uso exagerado de la frase ¨familia Biden¨ para calar en el subconsciente de sus colegas de partido.