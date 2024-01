Trump se burla de Macron al imitar su acento durante un mitin en Iowa

El expresidente de EE UU, Donald Trump, montó un espectáculo durante un mitin en Iowa el pasado 6 de enero. En la carrera por las primarias presidenciales, el magnate neoyorquino habló de su relación con Emmanuel Macron, de quien no dudó en burlarse.

Conocido por no dar detalles y decir lo que piensa, Trump volvió a montar un show durante su discurso hablando concretamente de su relación con el presidente francés, Emmanuel Macron. Trump no dudó en contar en particular una anécdota sobre su historia común, cuando él todavía era mandatario de Estados Unidos.

"Macron, ¿conoces a Macron? Es un tipo muy simpático, realmente muy simpático", comienza argumentando el magnate, antes de explicar que le llamó por un problema fiscal: "Le comenté: 'He oído que ibas a cobrar a las empresas estadounidenses'. 25% para hacer negocios en México'. (...) Le dije: 'No, no, pero no vas a hacer eso Emmanuel'."

Macron habría indicado al expresidente que el impuesto ya estaba en vigor, antes de que Trump lo presionara, según él: "Bueno, será mejor que lo canceles porque si no lo cancelas "Si lo haces, pagarás aranceles del 100% sobre todo el vino y champán enviados a Estados Unidos a partir de esta noche". Fue cuando el expresidente estadounidense comenzó a imitar a Macron poniendo acento francés al revelar la respuesta de este último: "¡No, no, no! ¡No puedes hacer eso Donald, no puedes hacer eso!". Según este último, el mandatario galo habría acabado cediendo. "¡No, no, no! Está bien, Donald, mira, no lo vamos a hacer ", respondería finalmente.

Una pequeña imitación que ciertamente no debe haber agradado demasiado a Macron, que acaba de publicar un vídeo a 200 días de los Juegos Olímpicos de París 2024. "Tenemos una gran causa nacional este año, es el deporte. Hemos puesto 30 minutos obligatorios de deporte. en primaria y más deporte en secundaria" , explica, mientras está en un gimnasio de boxeo con los guantes colgados del hombro.

"Os invito a todos a hacer al menos 30 minutos de deporte al día, más si podéis , pero al menos 30 minutos al día porque es bueno para la salud y para muchas cosas", añadió Macron.