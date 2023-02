¿Anticipó este experto holandés el gran terremoto de Turquía dos días antes?

Muy a su pesar, el investigador de Países Bajos Frank Hoogerbeets se ha hecho famoso en cuestión de horas al anticipar un gran terremoto en la región de Oriente Medio dos días antes de la catástrofe natural que ha causado más de 5.000 muertos en Siria y Turquía. Hoogerbeets, miembro del Solar System Geometry Survey (SSGEOS), publicó en Twitter un comentario 48 horas avisando de que "tarde o temprano" tendría lugar un gran temblor en esa parte del mundo. Su predicción se hizo realidad el lunes cuando un terremoto de magnitud 7,8 sacudió Turquía y Siria y provocó la muerte de más de 5.000 personas en la región. Las cosas empeoraron el lunes por la tarde cuando otro terremoto masivo de magnitud 7,7 golpeó el país, que ha sufrido en pocas horas uno de los mayores desastres naturales en 80 años.

“Tarde o temprano habrá un #terremoto de ~M 7.5 en esta región (centro-sur de Turquía, Jordania, Siria, Líbano)”, escribió Frank en Twitter el 3 de enero. Sin embargo, no muchos internautas prestaron atención a la predicción hasta el lunes. El tuit de Hoogerbeets ahora tiene más de 45 millones de visitas, 165.000 me gusta y más de 45.000 retuits.

En una explicación posterior, el experto aseguró que los seísmos se pueden predecir por "una geometría planetaria crítica”. También se lamentó por las pérdidas humanas y la devastación que ha causado en los dos países. “Mi corazón está con todos los afectados por el gran terremoto en el centro de Turquía. Como dije anteriormente, tarde o temprano esto sucedería en esta región, similar a los años 115 y 526. Estos terremotos siempre están precedidos por una geometría planetaria crítica, como sucedió el 4 y 5 de febrero”, escribió Hoogerbeets en Twitter.

Sin embargo, los expertos en sismología aseguran que no se puede anticipar la fecha de un desastre natural así. Carmen Solana, profesora de la Universidad de Portsmouth, aseguró este lunes a LA RAZÓN en una entrevista que "los investigadores están avanzando en la comprensión de cómo se produce esta transferencia de energía de una falla a otra y cuáles son las zonas dónde es más probable que ocurra el próximo terremoto". Pero el "problema es saber cuándo", añadió. "Dónde ya lo sabemos. Conocemos cuáles son las zonas más peligrosas, sabemos que tienen una probabilidad mayor de sufrir un terremoto, pero no se puede conocer con exactitud cuándo se va a producir. Turquía es un país que está muy estudiado en términos sísmicos pero, incluso, en Japón o Estados Unidos que están todavía avanzados no saben cuándo ocurrirá el próximo terremoto".

Ray M. Russo, profesor del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Florida, también apunta en la misma dirección. En declaraciones a este periódico sostiene que no existe "ningún fenómeno claro que se produzca sistemáticamente antes de un terremoto". Además, la resistencia de la falla que debe superarse para que se produzca un terremoto es muy difícil de determinar, añade. "Esta resistencia varía con el tiempo y también varía a lo largo de una falla determinada, al igual que las tensiones locales en la falla. Por último, todas nuestras observaciones se realizan en la superficie terrestre o muy cerca de ella, mientras que los terremotos se generan en profundidad, por lo que nunca somos capaces de “ver” las fases iniciales del deslizamiento sísmico".