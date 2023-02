“La falla de Anatolia produce terremotos superficiales en los que se libera mucha energía y provocan una gran destrucción”

¿Por qué se han producido dos terremotos tan potentes, de 7,8 y de 7,5 grados en un lapso de tiempo tan breve?

En las fallas, en las fracturas del terreno, se acumula mucha energía y dependiendo del tiempo y del tipo de rocas en el que se asienta esta energía la explosión es más o menos intensa. Estamos hablando de una falla muy conocida la de la Anatolia. Toda esta zona de Turquía y de Siria que continúa hacia Irán, Irak, Afganistán y Pakistán han sufrido unos terremotos muy severos conocidos por desgracia por el alto número de fallecidos dada la potencia y el tipo de arquitectura tradicional. Sabemos que es una zona en la que se acumula mucha energía y sabemos que estos terremotos transfieren energía a otras zonas o a otras fallas y pueden producir otros terremotos. También las réplicas. Y eso es lo que ha ocurrido. Se ha registrado un seísmo de menor intensidad, aunque ha seguido siendo de una magnitud muy importante. Por desgracia en las fallas que se dan en esta zona tienden a producir terremotos más o menos someros, superficiales y eso es otro problema. Cuanto más profundo es un terremoto más terreno hay encima para amortiguar el movimiento, pero en los someros no. La cantidad de energía liberada cerca de la superficie provoca una destrucción como la que hemos visto.

¿Por qué es tan peligrosa la falla de la Anatolia oriental?

El mundo está dividido en placas tectónicas que tienen un movimiento lento, pero continuo. África está chocando con Europa y Asia y este movimiento se concentra sobre todo en la zona de Oriente Medio. En esta zona es donde se registran los terremotos más peligrosos y son peligrosos porque son superficiales. Y ¿por qué son superficiales? Hay distintos tipo de movimientos y este es uno lateral que tiende a ser bastante somero.

¿Y también se producen más réplicas?

El que sea tan somero significa que las réplicas se van a sentir más. Si un terremoto es profundo las réplica también son profundas y a penas se sienten en la superficie. Se registran con aparatos, pero apenas se perciben, sin embargo, cuando son someros, sí se notan. Y este es también otro problema añadido.

¿Cuánto tiempo debe de pasar para que Turquía y Siria estén fuera de peligro?

Hablamos de días. Los sismólogos están ahora explorando con los modelos que tienen dónde se habrá transferido la energía que se ha liberado durante este terremoto y dónde será más probable que se produzcan otros terremotos. Aunque no es imposible que pueda haber otros terremotos en unas semanas, en principio, lo normal, sería que poco a poco el área se fuera estabilizando y en los próximos días ya decrezca la actividad y se pueda empezar a pensar en la reconstrucción.

¿Con estos estudios no se puede anticipar un terremoto?

Los investigadores están avanzando en la comprensión de cómo se produce esta transferencia de energía de una falla a otra y cuáles son las zonas dónde es más probable que ocurra el próximo terremoto. El problema es saber cuándo. Dónde ya lo sabemos. Conocemos cuáles son las zonas más peligrosas, sabemos que tienen una probabilidad mayor de sufrir un terremoto, pero no se puede conocer con exactitud cuándo se va a producir. Turquía es un país que está muy estudiado en términos sísmicos pero, incluso, en Japón o Estados Unidos que están todavía avanzados no saben cuándo ocurrirá el próximo terremoto.

¿Cuáles son las fallas más peligrosas?

Hasta hace poco la falla del norte de Anatolia era la más prominente y la que ha sido más estudiada y se ha visto esta especie de cadenas de terremotos que se van produciendo en distintos momentos a lo largo de esta falla. Y luego están las fallas ciegas, que no conocemos. Con técnicas geofísicas se pueden ver algunas de ellas, pero no todas. Es la dificultad que tenemos con la Tierra que no la podemos abrir e investigar. Hay que utilizar técnicas que no te dan una precisión suficiente.

Hay 45 países que han ofrecido su ayuda, pero las primeras 24 horas son decisivas para encontrar a supervivientes. ¿Es un trabajo a contrarreloj?

Entre las primeras 24 a 48 horas son decisivas para encontrar a supervivientes. Las primeras 24 horas son vitales y en las 48 horas todavía se rescatan muchas víctimas. A partir de allí el número de rescatados empieza a descender exponencialmente. Hay que tener en cuenta que estamos en invierno que esa zona es muy fría y por la noche las temperaturas llegan a -4º. Pueden producirse casos de hipotermia y de deshidratación, además de los traumatismos. Hay muchos equipos de emergencia que ya han llegado a Turquía y a Siria y estarán colaborando con las autoridades nacionales en la respuesta y en lo que se necesite. En lo que también hayan evaluado los organismos como las Naciones Unidas.

En el caso de Siria hay que tener en cuenta que es un país en conflicto y esa zona es de desplazados internos. Esta circunstancia complica mucho el rescate y la coordinación de los equipos. ¿Cómo se puede actuar?

En Turquía es un desastre natural, para Siria es una emergencia compleja. El desastre natural en Siria se está sumando al desastre humanitario que está sufriendo esta zona desde hace más de una década. Turquía es un país desarrollado y ellos habrán hecho un análisis de necesidades para distribuir y asignar a los distintos equipos zonas y tareas determinadas. Siria probablemente vaya a necesitar la evaluación y la supervisión de Naciones Unidas.

De los edificios que siguen en pie muchos tienen su estructura dañada. ¿Cuál debe ser el protocolo de actuación?

Todos estos edificios tienen que ser evaluados para determinar si son habitables o no. Depende de las zonas. Hay que actuar todo lo rápido que se pueda porque la espera también es muy perjudicial para esta población afectada que puede caer en la tentación de regresar a sus casas aunque no sean seguras. La población intenta buscar un refugio, especialmente en un invierno duro como el que se padece en estas zonas. La gente necesita regresar a su rutina y el ritmo en el que se reconstruye no es siempre el mismo en el que las personas necesitan recuperar las riendas de su vida.

¿Cómo debe mejorar la construcción de las viviendas para que sean más resistentes a los temblores?

Turquía es muy avanzado en diseño antisísmico. Los investigadores y los ingenieros turcos son muy rigurosos y las reglas de construcción son muy estrictas. El problema viene más bien en los procesos de inspección que quizás no se cumplen como deberían. También estos terremotos se han producido en una zona periférica, más rural en el que probablemente sea más difícil que se apliquen los protocolos establecidos.