Asesinado de un disparo en la tripa después de que le intentaran robar el móvil y 30 céntimos: el crimen que conmociona a Argentina

Ignacio Villagra tenía 22 años y se preparaba para cambiar de trabajo. Este martes tenía previsto acudir por segunda vez a una entrevista que podría permitirle dejar su trabajo actual en una carbonería. Pero nunca llegó: la noche anterior fue asesinado de un disparo en el abdomen durante un intento de robo en el barrio Empalme, en el este de la ciudad argentina de Córdoba.

El crimen ocurrió pasadas las once y media de la noche del lunes. Según testigos, tres jóvenes armados interceptaron a Ignacio para asaltarlo. Aunque el robo no llegó a consumarse, uno de los agresores disparó, alcanzando a Ignacio con una bala calibre 9 milímetros que resultó mortal. Los atacantes huyeron del lugar y, hasta el momento, no hay detenidos.

Esa noche, Ignacio había salido de su casa en Villa Bustos para encontrarse con unos amigos. Llevaba encima su teléfono móvil, una mochila y una cartera con 500 pesos, alrededor de 30 céntimos. Su madre, Marisa, cree que se resistió al asalto porque en la cartera llevaba su documento de identidad, necesario para presentarse a la entrevista que tenía a primera hora de la mañana siguiente.

“Me escribió a las 10 de la noche: ‘Mamá, qué hacés, ya voy para allá’. Después no supe más de él”, contó Marisa entre lágrimas en declaraciones a medios locales. A las 5 de la mañana, la policía llamó a su puerta para comunicarle la peor noticia.

La hipótesis principal apunta a que el joven se resistió por no querer perder sus pertenencias más importantes. Horas antes, un vecino de la zona también denunció haber sido asaltado por tres encapuchados armados, lo que refuerza la idea de que se trataba del mismo grupo.

La muerte de Ignacio ha causado conmoción en su entorno. Había sido jugador de fútbol en dos clubes locales, uno de los cuales, Deportivo Alberdi, le dedicó un mensaje en redes sociales: “Lamentamos profundamente esta pérdida y acompañamos a la familia en su dolor. Ignacio fue víctima de la inseguridad que nos golpea día a día. Que se haga justicia. Q.E.P.D.”.