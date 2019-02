Así fue el ciberacoso a periodistas francesas

El mundo del periodismo en Francia ha sufrido una sacudida tras descubrir la existencia de un grupo de profesionales, periodistas y publicistas, que desde 2009 se dedicaban al ciberacoso. Sus principales víctimas, aunque no las únicas, eran jóvenes comunicadoras que daban sus primeros pasos profesionales. Es el caso de Capucine Piot, bloguera de belleza: «Se ponían a colgar fotos mías para reírse de mí», «a fuerza de leer esta basura por las redes me convencí de que no valía la pena». O el de Daria Marx, hoy militante anti-gordofobia, que habla de «insultos, fotos robadas y trucadas, amenazas de violación, de muerte...». Matthias Jambon-Puillet, bloguero, asegura que realizaron un fotomontaje pornográfico con su imagen y lo enviaron «en masa a menores de entre 12 y 14 años». El servicio de verificación de informaciones del diario «Libération», «Checknews», inició una investigación para responder a un lector que preguntaba qué era «La liga del LOL» y el 8 de febrero hizo públicas sus primeras y sorprendentes investigaciones.

Se trata de una treintena de profesionales de grandes medios como «Libération», «Les Inrockuptibles», «Slate», o del servicio de comunicación del Ayuntamiento de París, que en 2009 crearon un grupo cerrado de Facebook con ese nombre: «La liga del LOL». Su objetivo era imponerse a través del acoso en las redes sociales, especialmente Twitter y sus víctimas eran principalmente mujeres jóvenes. Laurent Joffrin, director de Libération, recordaba en «Cnews», que empleaban «términos y sobre todo métodos completamente opuestos a la ideología progresista que luego predicaban».

Durante años, han estado actuando con toda impunidad. Distintos medios señalan que durante este tiempo han querido investigar los rumores pero que por diversas circunstancias, todo ha quedado en un intento. La dirección de «Libération» ha suspendido con vistas a una posible sanción al redactor jefe de su servicio web, Aleandre Hervaud, y a uno de los colaboradores habituales del diario, Vincent Glad, considerado el líder de la banda. Se ha excusado en el diario y reconoce que eran «influyentes y si criticábamos a alguien, podía extenderse. Había bastante fascinación sobre nosotros, éramos como los caïds de Twitter», aunque asegura que hay «una gran parte de fantasma» en torno a «La liga del LOL».

Sin embargo, desde que han salido publicadas algunas excusas, se han multiplicado los testimonios de sus víctimas, mientras que los agresores se han apresurado a borrar cientos de tuits. Todos ofensivos.