Aunque las autoridades chinas han descrito las perspectivas de crecimiento económico como prometedoras, un demógrafo chino advierte que es poco probable que el país escape de la trampa del ingreso medio.

China debe llevar a cabo reformas radicales para superar la brecha entre su economía y la de Estados Unidos, al mismo tiempo que lucha contra el rápido envejecimiento de la fuerza laboral, el estancamiento del sector manufacturero, la caída de la tasa de fertilidad y las crisis de los gobiernos locales, afirmó Yi, científico senior de la Universidad de Wisconsin-Madison. Advierte Fuxian.

A principios de este mes, el Gobierno chino volvió a fijar un objetivo de crecimiento económico anual del 5% después de anunciar que el producto interno bruto del país superó el 5,2% el año pasado, una cifra que algunos economistas han cuestionado.

La segunda economía más grande del mundo bien podría superar este objetivo, según Lin Yifu, decano del Instituto de Nueva Economía Estructural de la Universidad de Pekín y miembro del comité permanente del máximo órgano asesor político del gobierno chino.

En una entrevista reciente con el medio de comunicación estatal chino Global Times , Lin dijo que Pekín ha tenido en cuenta los desafíos que plantea el envejecimiento de su población y ha impulsado las inversiones en educación para aumentar la productividad de sus trabajadores más jóvenes.

No abordó el alto desempleo juvenil de China, sobre el cual el Gobierno dejó de informar el año pasado antes de introducir una nueva metodología de informes que excluía a aquellos en áreas rurales y que habían dejado de buscar trabajo.

Lin indicó que creía que China no sólo podría alcanzar el estatus de país de altos ingresos en dos años, sino también alcanzar la mitad del PIB per cápita de Estados Unidos para 2049, y que su economía en su conjunto duplicaría el tamaño de Estados Unidos. El ingreso per cápita es el ingreso promedio por persona en un área específica en un período de tiempo determinado.

Objetivo: 2049

El año 2049 será significativo para la dirección del Partido Comunista, ya que será el centenario de la fundación de la República Popular China.

Lin señaló que de 53 países que actualmente luchan contra una fuerza laboral que envejece, 27 tenían un PIB per cápita de al menos la mitad del de Estados Unidos cuando entraron en esta fase, mientras que el PIB per cápita de los otros 26 sigue siendo inferior al 50 por ciento del de Estados Unidos. —En otras palabras, están "envejeciendo antes de enriquecerse".

Las economías del segundo grupo han experimentado un mayor crecimiento a pesar del lastre demográfico, recalcó Lin, a medida que sus fuerzas laborales recuperan el terreno perdido en el frente educativo. Esto ha llevado a una mayor productividad e innovación para compensar la disminución del número de personas en edad de trabajar, afirmó.

"Las leyes fisiológicas afectan las leyes económicas. Lin Yifu no comprende las leyes de la fisiología, y su argumento de que la economía de China tiene un potencial de crecimiento del 8% es como argumentar que un hombre de 80 años puede caminar tan rápido como uno de 30", escribió Yi Fuxian en un artículo de opinión reciente para Voice of America en respuesta al pronóstico optimista de Lin.

Yi señaló que las personas de 65 años o más ya representan el 15,4 por ciento de la población. Ningún país con una proporción tan alta de ancianos disfrutó de un crecimiento del PIB del 4 por ciento en los próximos 12 años, afirmó.

"La gente nace, envejece, enferma y muere, y lo mismo ocurre con la economía. El envejecimiento cambia la fisiología, la psicología y el comportamiento de las personas y afecta la producción, el consumo y la innovación, reduciendo así la vitalidad económica", afirmó.

Los jóvenes impulsan el consumo

El demógrafo añadió que las generaciones más jóvenes impulsan el consumo y aumentan la confianza económica, por lo que la proporción de jóvenes tiene una correlación positiva con el crecimiento económico.

Yi también cuestionó la opinión del político de que unirse tardíamente al club de altos ingresos puede ser un beneficio neto. La fuerza laboral de dos de los países vecinos de China, Corea del Sur y Taiwán, comenzó a reducirse a mediados de la década de 2010.

Posteriormente, "la edad media y la proporción de personas mayores de 65 años comenzaron a superar las de Estados Unidos en 2010 y 2022, respectivamente", dijo. El PIB per cápita de Taiwán comenzó a estancarse después de alcanzar el 42% del de Estados Unidos en 2010, y el PIB per cápita de Corea del Sur cayó del 53% del de Estados Unidos en 2018 al 41 por ciento el año pasado.

Yi afirmó que China se enfrenta a una batalla cuesta arriba si quiere salir de la trampa del ingreso medio, un término acuñado por los economistas Indermit Gill y Homi Kharas en 2007. El ingreso per cápita del país se situó en poco más de 12.500 dólares a finales de 2023.

Suponiendo una tasa de crecimiento del PIB "afortunada" del 3 por ciento en 2028 y del 1,5 por ciento en 2035, el ingreso per cápita de China probablemente no excedería los 15.426 y 17.893 dólares, respectivamente, en términos de precios actuales, dijo Yi.

El ingreso per cápita de Estados Unidos, que ya se estima en más de 80.000 dólares, también aumentaría, lo que haría aún más difícil para China alcanzarlo.