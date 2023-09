Por qué Singapur tiene "el secreto de la longevidad" y es uno de los países donde la gente puede vivir más años

La mayoría de las personas buscan "tener una vida larga y saludable", con estilos de vida que influyen tanto en los años que vivimos como en la calidad de vida que tenemos. Métodos para quemar grasa, reducir enfermedades o retrasar el envejecimiento son los que más se intenta conseguir, aunque algunos de los "secretos de la longevidad" los guarda Singapur, uno de los países donde la gente vive las vidas más largas y felices.

Singapur tiene una de las tasas de mortalidad infantil y materna más bajas del mundo. Los habitantes de este pequeño territorio llegan a una edad promedio de 83,44 años, según datos de 2021, una esperanza de vida muy alta comparada con la del resto de los ciudadanos del planeta.

Según explica Dan Buettner, fundador de Blue Zones LLC y autor de varios libros a Fortune, la esperanza de vida ha aumentado hasta en veinte años desde 1960 en Singupur, y el número de personas centenarias se ha duplicado en la última década. Buettner incluyó al país en su libro The Blue Zones: The Secretes for Living Longer, en el que explica qué ciudades o lugares del mundo permite a sus ciudadanos ser más felices y saludables. Así, aclara que el incremento de la longevidad y mejora del nivel de vida en Singapur procede de cambios implementados a lo largo del tiempo.

¿Qué hace Singapur para conseguir que la gente viva más años? Estos son "los secretos de la longevidad y una vida saludable"

Esto se refiere a políticas destinadas a las personas de este país, que el autor considera que "de verdad quieren lograr cambios saludables". Por ejemplo, la isla aplica impuestos a los vehículos y a la gasolina, lo que hace que se invierta en sistemas de transporte público. Cada vez hay más peatones y gente que prefiere ir a trabajar o directamente incorporar el ejercicio físico a su rutina diaria.

En Singapur, los cigarrillos y el alcohol son penalizados con altos impuestos y cuestan mucho más que en otros países, así como otros vicios no saludables también son difíciles de mantener. El país aboga por hábitos de vida sanos, enfocarse en que sus habitantes consigan una salud y bienestar óptimos. Por otro lado, este territorio asiático subvenciona alimentos saludables, lo que incentiva a las personas a comprar alimentos integrales con abundantes nutrientes, "superalimentos" o comidas sin grasa. El gobierno de Singapur también redujo la cantidad de azúcar en las bebidas y añadió etiquetas de alimentos saludables a los artículos, limitando el azúcar, la grasa o el sodio.

Asimismo, el país apuesta por la cultura y un ambiente urbano más accesible, según explica BBC. Para poner en contexto, se abrió un parque terapéutico, diseñado para reducir el estrés y mejorar la salud mental en los adultos. Además, ha hecho de la medicina preventiva el centro de su sistema de salud.

Pero también existen otras inversiones en salud, como es el combatir la soledad. Singapur desempeña un papel importante del sentido de comunidad de las personas, con sistemas de apoyo para que sus ciudadanos, en especial los más mayores, no pasen demasiado tiempo en soledad. La arquitectura del país también ayuda, pues la mayoría de sus residentes viven en rascacielos y esto hace que siempre tengan a alguien cerca. Además, los singapurenses obtienen una reducción de impuestos si sus familiares ancianos viven con ellos o cerca de sus hogares.

Y es que la confianza en estas políticas explican cómo los habitantes de Singapur creen en las propuestas de las autoridades para lograr un mejor estilo de vida. Según una reciente encuesta, siete de cada diez residentes de Singapur confía en sus gobiernos.