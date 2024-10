El ataque israelí contra Irán desvía la atención del recrudecimiento de su ofensiva en el norte de Gaza

La represalia de Israel contra Irán era cuestión de tiempo. Desde el ataque de Teherán del pasado 1 de octubre con casi 200 misiles balísticos sobre territorio israelí, el Gobierno de Benjamin Netanyahu había asegurado que respondería con dureza. La pregunta ahora es si Irán hará lo propio y escalará aún más el conflicto en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le había pedido a Israel que no atacara las instalaciones nucleares y energéticas iraníes. En esta ocasión, Netanyahu parece haber tenido en cuenta su consejo. La Administración estadounidense espera que el hecho de que Israel haya atacado únicamente objetivos militares pueda persuadir a Irán de que no existe la necesidad de lanzar otra ronda de ataques contra Israel, pero es difícil detener rondas sucesivas de ataques y contraataques cuando los países involucrados creen que serán percibidos como débiles si no responden.

El 1 de octubre, Irán lanzaba un contragolpe sin precedentes en respuesta a los ataques israelíes contra sus aliados en la región, especialmente contra los liderazgos de Hizbulá en Líbano y de Hamás en Gaza. Ahora, Israel dice estar respondiendo a meses de ataques continuos desde Irán, no solo los misiles balísticos, sino también a través de sus fuerzas proxies.

Israel también está llevando a cabo una dura ofensiva en el norte de Gaza en el marco de su guerra total en el enclave palestino. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha calificado el escenario actual como el momento «más oscuro» del conflicto en la Franja, con el ejército israelí sometiendo a toda una población a bombardeos, asedio y el riesgo de hambruna.

Es imposible para un observador externo saber si el momento elegido por Israel para atacar a Irán estaba diseñado para desviar la atención internacional de lo que ocurre en el norte de Gaza, pero podría haber sido parte del cálculo de la cúpula militar. israelí, según los analistas. Eso es precisamente lo que denuncian los hutíes.

Los rebeldes de Yemen, integrantes destacados del denominado Eje de la Resistencia –del que también forman parte Hamás y Hizbulá–, denunciaron este sábado que los ataques de represalia de Israel efectuados esta madrugada contra objetivos militares en tres provincias de Irán son «un intento desesperado de desviar la atención de sus brutales crímenes» en la Franja.

«La agresión de la entidad israelí contra Irán es un intento desesperado de desviar la atención de sus brutales crímenes terroristas contra el pueblo palestino en Gaza, incluida la ocupación de su tierra, el asedio y el encarcelamiento de miles de palestinos en cárceles israelíes», expresó el grupo insurgente a través de un comunicado. Los hutíes consideran, además, que el ataque de Israel tenía como segundo objetivo «debilitar el Eje de la Resistencia en la región».