El autor del tiroteo de Nueva York: un jugador de fútbol americano frustrado que quiso vengarse de la NFL

Shane Tamura, de 27 años, el autor del tiroteo mortal de este lunes en Nueva York, tenía una nota de suicidio en su bolsillo trasero alegando que sufría de encefalopatía traumática crónica (CTE), una enfermedad cerebral relacionada con un traumatismo craneoencefálico, según una fuente de la investigación consultada por la CNN.

Tamura era un frustrado jugador de fútbol americano, lo que parece estar detrás del suceso. "El fútbol americano de Terry Long me provocó encefalopatía traumática crónica (ETC) y me hizo beber un galón de anticongelante", escribió el tirador, según la fuente. "No puedes ir contra la NFL, te aplastarán". A Terry Long , exjugador de fútbol americano de los Pittsburgh Steelers, le diagnosticaron encefalopatía traumática crónica (ETC). Se suicidó en 2005. "Estudia mi cerebro por favor, lo siento. Dile a Rick que lo siento por todo", decía la nota, según la fuente.

Los documentos encontrados en el cuerpo del tirador indican que tenía quejas con la Liga Nacional de Fútbol y su manejo de la CTE, una enfermedad cerebral relacionada con el traumatismo craneoencefálico, dijo a CNN un funcionario policial informado sobre la investigación.

La NFL es una de varias organizaciones que tenían oficinas en el edificio de Midtown Manhattan donde, según la policía, Shane Devon Tamura disparó y mató a cuatro personas el lunes, incluido un oficial de policía de Nueva York, antes de suicidarse.

Tras abrir fuego en el vestíbulo, Tamura subió a un ascensor que subía, según la fuente. Una mujer que estaba en el ascensor salió corriendo y el ascensor lo llevó al piso 33, adonde se dirigía, según la fuente. La policía dijo anteriormente que Tamura abrió fuego mientras caminaba por el piso 33 y le disparó a alguien antes de apuntarse con el arma a sí mismo.

Las oficinas de la NFL están en el quinto piso del edificio.

Un ex compañero de secundaria del tiroteo ocurrido en la tarde del lunes en el centro de Manhattan dijo que hace 10 años estaba lleno de promesas como atleta, pero que no pudo cumplir sus expectativas en los años anteriores. Caleb Clarke dijo a la cadena NBC que Tamura fue trasladado después de una escuela en Santa Clarita, California, en el norte del condado de Los Ángeles, al colegio Grenada Hills Charter, en la ciudad de Los Ángeles, justo antes de su último año en 2015.

"Era el más bobo del mundo, un montón de energía, el payaso de la clase", dijo Clarke esta noche. "Tenía tanto a su favor... Con solo entender el ambiente escolar, podría llegar a ser alguien genial", añadió.

Clarke indicó que perdieron contacto, pero que se reencontraron recientemente a través de las redes sociales, ya que Tamura trabajaba en un casino de Las Vegas. "Nunca habrías pensado que la violencia sería algo que asociarías con él", dijo Clarke. "Todo lo que decía era una broma".

La Policía investiga si entre las motivaciones del ataque está la frustración por no haberse convertido en un jugador de fútbol americano de éxito, lo que le llevó a irrumpir a tiros en el edificio que alberga la oficina de la NFL, la liga de fútbol profesional de fútbol americano. De hecho, alguno de los afectados por sus disparos eran empleados de esta sede.

“Lo único que realmente puedo pensar es que hubo un punto en el que parecía que el cielo era el límite, y luego ya no lo fue”, dijo. "Puede que Tamura estuviera destinado a alcanzar la grandeza como atleta, pero la grandeza nunca llegó. Unirse a la NFL como profesional parecía posible", dijo su compañero de clase Clarke.

"No creo que anduviera por ahí diciendo: 'Oh, algún día tendré partidos de la NFL'", dijo. "Creo que era más bien que todo el mundo le decía lo genial que era. Era el chico más rápido que he conocido", concluyó.

Según la NBC, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo que un empleado de la NFL resultó gravemente herido en el incidente violento ocurrido en 345 Park Ave. Fue ingresado en el hospital y se encuentra estable. "Creemos que todos nuestros empleados están a salvo y debidamente documentados, y el edificio prácticamente ha sido desalojado", escribió Goodell poco después del suceso.

"Estamos profundamente agradecidos a los agentes del orden que respondieron a esta amenaza con rapidez y decisión, y al oficial Islam, que dio su vida para proteger a otros", añadió Goodell.

El Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando si Shane Tamura tenía alguna conexión con la agencia después de varias informaciones en este sentido publicadas en algunos medios.

El tirador condujo por todo el país en los últimos días y llegó hoy a la ciudad de Nueva York, dijo la comisionada de policía Jessica Tisch. Los investigadores rastrearon el BMW de Shane Tamura por todo el país desde el sábado, pasando por puntos de cruce en Nebraska, Iowa y Nueva Jersey, dijo, hasta que llegó hoy a Nueva York. Aparcó en doble fila cerca del rascacielos donde se produjo el incidente y entró, añadió.

En el auto, los investigadores encontraron medicamentos recetados junto con un estuche de rifle, cargadores con municiones y un revólver cargado, dijo. Tamura tiene un historial comprobado de problemas de salud mental, afirmó Tisch. "Nuestros socios en Las Vegas nos informaron sobre su historial de salud mental", añadió.

El policía asesinado, de Bangladesh

En cuanto al policía asesinado en el tiroteo junto a otras cuatro personas (incluido el tirador)l, se trata de Didarul Islam, que emigró a Estados Unidos desde Bangladesh y cuya esposa está embarazada, dijeron las autoridades.

Islam tenía 36 años y llevaba tres años y medio en el Departamento de Policía de Nueva York, según informó el alcalde Eric Adams. Estaba asignado a la comisaría 47 del Bronx.

Islam estaba casado y tenía dos niños pequeños, y su esposa está embarazada de su tercer hijo, dijo la comisaria de policía Jessica Tisch. "Se puso en peligro. Hizo el sacrificio máximo: recibió un disparo a sangre fría, vistiendo un uniforme que representaba la promesa que le hizo a esta ciudad", dijo Tisch, llamándolo un héroe.